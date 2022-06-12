長輩身體功能評估　用LINE嘛ㄟ通

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「長者量六力」顧名思義提供長輩針對延緩失能的六大功能指標進行評估，為方便長輩的使用方式，設計過程中，邀請不同地區特性之長者進行試用，同步也訪談醫療專業人員之建議，希望能運用手機的官方帳號進行自我健康管理。「長者量六力」Line官方帳號設計有五大亮點：
- 介面簡單便利易操作：評估題目共14題，結合日常生活經驗的圖像，清晰易懂，檢測結果含歷次紀錄，方便了解本身評估後的差異。
- 多元語音評估好貼心：配合4種不同語言的語音功能，分別有國語、台語、客語及英語，讓不識字及不方便閱讀的長者，選擇熟悉的語言進行評估。
- 健康資訊分類易瀏覽：依照六大指標進行健康資訊分類，內容種類包括影片及文章等，有助長輩輕鬆且容易瀏覽。
- 資源地圖運用真方便：透過資源地圖的整合，方便查詢居家附近有提供運動及營養課程的據點資訊，長者就近選擇適合自己的運動類型與飲食認知的課程，保持良好的學習動機，進而促進身心功能的健全，以預防及延緩失能。
- 健康資料連結利管理：若自我評估發現異常，請點選資源地圖查詢居家附近有提供長者功能評估的醫療院所，請專業醫護人員協助長者檢視或評估異常的原因，並提供「長者量六力」註冊資料的個人代碼，將評估結果連結到個人的評測紀錄中，方便長者進行自我健康管理。
老化造成的功能衰退常常被忽視，許多民眾將聽不清楚、走路變慢、健忘、無力等現象視為正常又合理，國民健康署吳昭軍署長表示，年滿65歲以上長者，每三個月或自覺身心功能狀況衰退時，可加入運用「長者量六力」Line官方帳號好友，進行自我檢測並掌握自身狀況，若自評發現異常，請至醫療院所進一步評估與檢查，儘早發現與治療，減緩失能的發生。請阿公阿嬤彼此提醒，或由家人、主要照顧者的協助掃瞄QR CODE，加入國民健康署「長者量六力」成為好友，定期自我評估，建立健康的高齡人生。
HPA長者量六力LINE-QR CODE
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54074
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