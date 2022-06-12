COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長輩身體功能評估　用LINE嘛ㄟ通

長輩身體功能評估　用LINE嘛ㄟ通
長輩身體功能評估　用LINE嘛ㄟ通

健康醫療網

2022-06-12 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著高齡化的浪潮，長者健康為世界各國的重要議題，為能早期發現長者功能衰退的徵兆，國民健康署參考世界衛生組織(WHO)「長者整合性照護指引(Integrated care for older people，ICOPE)」，推動長者自我功能評估，幫助長者及早發現可能導致失能的風險因子，內容含括：延緩失能的六大功能指標(認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱)。為提升評估的可近性及便利性，國民健康署建置「長者量六力」Line官方帳號，透過淺顯易懂的操作介面、友善閱讀與清楚的資訊，提供長輩居家自我評估，希望能早期發現功能異常，及早介入相關措施，讓長輩擁有健康生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
六功能搭配五亮點　長者輕鬆上手

「長者量六力」顧名思義提供長輩針對延緩失能的六大功能指標進行評估，為方便長輩的使用方式，設計過程中，邀請不同地區特性之長者進行試用，同步也訪談醫療專業人員之建議，希望能運用手機的官方帳號進行自我健康管理。「長者量六力」Line官方帳號設計有五大亮點：

  1. 介面簡單便利易操作：評估題目共14題，結合日常生活經驗的圖像，清晰易懂，檢測結果含歷次紀錄，方便了解本身評估後的差異。
  2. 多元語音評估好貼心：配合4種不同語言的語音功能，分別有國語、台語、客語及英語，讓不識字及不方便閱讀的長者，選擇熟悉的語言進行評估。
  3. 健康資訊分類易瀏覽：依照六大指標進行健康資訊分類，內容種類包括影片及文章等，有助長輩輕鬆且容易瀏覽。
  4. 資源地圖運用真方便：透過資源地圖的整合，方便查詢居家附近有提供運動及營養課程的據點資訊，長者就近選擇適合自己的運動類型與飲食認知的課程，保持良好的學習動機，進而促進身心功能的健全，以預防及延緩失能。
  5. 健康資料連結利管理：若自我評估發現異常，請點選資源地圖查詢居家附近有提供長者功能評估的醫療院所，請專業醫護人員協助長者檢視或評估異常的原因，並提供「長者量六力」註冊資料的個人代碼，將評估結果連結到個人的評測紀錄中，方便長者進行自我健康管理。
長者、家人、主要照顧者協助掃描及加入　輕鬆上手評估自我

老化造成的功能衰退常常被忽視，許多民眾將聽不清楚、走路變慢、健忘、無力等現象視為正常又合理，國民健康署吳昭軍署長表示，年滿65歲以上長者，每三個月或自覺身心功能狀況衰退時，可加入運用「長者量六力」Line官方帳號好友，進行自我檢測並掌握自身狀況，若自評發現異常，請至醫療院所進一步評估與檢查，儘早發現與治療，減緩失能的發生。請阿公阿嬤彼此提醒，或由家人、主要照顧者的協助掃瞄QR CODE，加入國民健康署「長者量六力」成為好友，定期自我評估，建立健康的高齡人生。

HPA長者量六力LINE-QR CODE





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54074

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

擺脫陰暗憂鬱歲月　重新刷新工作價值觀

自立的一小步，是「尊嚴終老」的一大步（上）日本自立支援介護實踐原則

中國企業家挺身而出　批當局防疫清零愚蠢

「乳房囊腫」是癌嗎？乳房疾病中有「6種」是良性

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀