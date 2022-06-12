大半醫療人力支援常態化核檢　鄭州醫療門診喊卡

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除了張磊之外，鄭州多名社區衛生服務中心的工作人員表示，「社區衛生服務中心承擔了24個核酸採樣亭的任務，一大半人員都被抽調去做採樣，門診幾乎停掉了」、「醫院全員都去核酸採樣亭工作了，就剩下老弱病孕，還有保安」。
張磊的社區衛生服務中心分配到30個核酸採樣亭，每亭派駐至少2名工作人員，每天派出人員將近60至70人。這家社區衛生服務中心不過百餘人，一半以上的人員需投放到檢測亭。
張磊的門診負責處理患者疼痛、康復等問題；然而到了核酸檢測亭，他的工作變成維持秩序、掃碼、採樣、搭建帳篷、貼提示線、布置隔離帶等等。
張磊的其他同事還被分配到其他疫情防控工作，例如高速卡點口、進出口貨物核酸檢測點，定點隔離酒店等服務。這導致社區醫院開始有醫生離職，求職的新科醫生因得知現只能做核酸採樣的工作，打消求職念頭。
除了停診、找不到新科醫生支援外，社區衛生服務中心還出現財務危機。
張磊的領導、中心主任汪建平（化名）表示，按上級要求，核酸檢測點招募人員的薪水發放、社保繳納等費用全部由中心承擔，他的中心最少要招聘80人，80人1個月工資近人民幣30萬（約新台幣132萬元）。這些資金將由社區醫院承擔。
消息並指，與此同時，之前政府承諾的各項補貼遲遲不見下發；此外，維持核酸檢測亭成本也要由中心負責，包含防護物資、垃圾收集、樣本轉運等，這些開支也需要數10萬元。
這些因常態化核酸檢測衍伸出的問題，至今尚未得到解決。根據「鄭州發布」4日通報，5月底以來，鄭州近期僅新增4例無症狀感染者，均為外省返鄭人員，已通過閉環轉運至定點醫院。
中國國家衛健委9日表示，要避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍；沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為一種常態。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110612