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孩子長不高？照骨齡X光、遵循「4方法」可催高

孩子長不高？照骨齡X光、遵循「4方法」可催高
孩子長不高？照骨齡X光、遵循「4方法」可催高

健康醫療網

2022-06-12 14:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】為什麼我家孩子比別人家矮？小朋友吃了很多卻長不高？骨科門診常見憂心忡忡的家長，帶著孩子求診生長板跟骨齡，擔心自家孩童成長遲緩，或因青春期提早到來，害怕因為性徵提早發育，會導致身高生長停滯，此時骨科醫師通常會幫孩子照一張骨齡X光，評估未來還能長高的範圍和時程。

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台北市立聯合醫院仁愛院區骨科張訊主治醫師表示，從手掌及手腕的X光上，可以依序看到腕骨的發育及其大小，手掌骨、手指骨的生長板是否開始閉合，以及遠端橈骨處的生長板是否還在，綜合這3階段的情況來判斷孩子的骨頭年齡來預測大概還能再長多久。

孩子還能長多高？醫師算給你聽

張訊指出，一般而言，小學階段的孩子，一年身高維持成長5～6公分左右都算正常，在進入手掌生長板開始密合的階段，就是所謂的第三快速生長期。扣除嬰兒期及幼兒期，孩子第三個快速成長期，男生一般落在11～15歲左右，女生則是在10～13歲左右，大約可以維持2年，這2年的成長，男生若好好把握可以讓一年長到10公分，女生則有6～8公分左右，別小看這2年的差距，男生如果這兩年都比別人多長5公分的話，將來就能比他人多10公分。

張訊說，預測孩子身高的因素有3個：

  • 目前身高
  • 剩餘生長時間
  • 一年長多少
例如一個男生，目前身高140公分，預測剩餘時間有5年，假若一年長5公分，就是165公分，但因為還沒進入快速生長期，若能在快速生長期多加個10公分，那麼最後身高就是175公分，另外也能對比爸媽的身高，來評估這樣的生長是否正常，簡單的算法就是以爸媽的身高平均值，生男生加6、生女生減6，大約就是的預期身高。

催高4方法，搭配生長激素分泌時間

張訓進一步說明，若是發現孩子將來的預估身高可能不如爸媽預期標準，目前身高是無法改變的，能夠想辦法增加的是「剩餘生長時間」及「一年長多少」這2部分，一般而言常使用4個方法，包括睡覺、運動、飲食、藥物：

  • 睡眠時間充足，搭配生長激素最旺盛2大時段：晚上11點至凌晨3點；清晨5點。
  • 運動刺激膝蓋，例如打籃球、跳繩等等。
  • 飲食多攝取高蛋白食物，例如奶蛋魚肉豆類等，盡量避免炸雞類，以免外來賀爾蒙影響。
  • 中西醫藥物治療：以上這些方法都試過，或發現身高已差人一大截時，可能須尋求藥物治療。一般而言，中醫的策略是拉長生長期，例如服用延緩骨齡的轉骨方、避免月經早現等方法，而西醫可能藉由抽血檢查等結果，來確認是否有賀爾蒙或其他問題。
張訊建議，第一次拍攝骨齡時間，男生建議11歲，女生則是10歲，太早其實看不太出來，太晚則怕來不及，特別是女生若是月經早現時，怕會骨齡加速且生長遲滯，更需要注意。後續追蹤則是1年1次至2年1次即可，而有在用藥或是身高落後別人太多的人，需要每年追蹤，因為骨齡不只是跟別人比，也是在跟自己比，因此只看1次未必準確，必需同時觀察後續骨齡跟身高兩者的變化。

張訊提醒，對於想長越高越好的人而言，最符合期待的追蹤結果是：身高長很多且骨齡沒什麼增加，或是骨齡正常生長，但身高長得比去年多；最怕遇到骨齡加速或是生長遲滯的情況，可能就要重新檢視4個長高環節是否哪裡出了問題。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：孩子還能長高嗎？照「骨齡X光」骨科醫評估「4方法」可催高




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54050

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