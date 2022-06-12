孩子長不高？照骨齡X光、遵循「4方法」可催高

我是廣告 請繼續往下閱讀
孩子還能長多高？醫師算給你聽
張訊指出，一般而言，小學階段的孩子，一年身高維持成長5～6公分左右都算正常，在進入手掌生長板開始密合的階段，就是所謂的第三快速生長期。扣除嬰兒期及幼兒期，孩子第三個快速成長期，男生一般落在11～15歲左右，女生則是在10～13歲左右，大約可以維持2年，這2年的成長，男生若好好把握可以讓一年長到10公分，女生則有6～8公分左右，別小看這2年的差距，男生如果這兩年都比別人多長5公分的話，將來就能比他人多10公分。
張訊說，預測孩子身高的因素有3個：
- 目前身高
- 剩餘生長時間
- 一年長多少
催高4方法，搭配生長激素分泌時間
張訓進一步說明，若是發現孩子將來的預估身高可能不如爸媽預期標準，目前身高是無法改變的，能夠想辦法增加的是「剩餘生長時間」及「一年長多少」這2部分，一般而言常使用4個方法，包括睡覺、運動、飲食、藥物：
- 睡眠時間充足，搭配生長激素最旺盛2大時段：晚上11點至凌晨3點；清晨5點。
- 運動刺激膝蓋，例如打籃球、跳繩等等。
- 飲食多攝取高蛋白食物，例如奶蛋魚肉豆類等，盡量避免炸雞類，以免外來賀爾蒙影響。
- 中西醫藥物治療：以上這些方法都試過，或發現身高已差人一大截時，可能須尋求藥物治療。一般而言，中醫的策略是拉長生長期，例如服用延緩骨齡的轉骨方、避免月經早現等方法，而西醫可能藉由抽血檢查等結果，來確認是否有賀爾蒙或其他問題。
張訊提醒，對於想長越高越好的人而言，最符合期待的追蹤結果是：身高長很多且骨齡沒什麼增加，或是骨齡正常生長，但身高長得比去年多；最怕遇到骨齡加速或是生長遲滯的情況，可能就要重新檢視4個長高環節是否哪裡出了問題。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：孩子還能長高嗎？照「骨齡X光」骨科醫評估「4方法」可催高
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54050
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw