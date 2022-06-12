自立的一小步，是「尊嚴終老」的一大步（下）自立支援介護在台灣少一味？

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那一味究竟是什麼？洪教授分享，1947年日本開始實施憲法，第13條明示『全國公民任何個人皆被尊重』；而保障個人被尊重的同時也有義務保障他人的尊嚴。因此，可以說「自立支援」是以自立為初始，以保障尊嚴為目標。2016年經日本失智症研究專家竹內孝仁教授的建言，日本內閣總理大臣更明示以自立支援介護，預防重症化，推動長輩回復尊嚴的生活。
在日本，自力支援介護的執行不只有「3 不」與「4 要」，更重要的是推動能力回復復健（Function Recover Care）。竹內孝仁教授所創的「自立支援介護 • Power Recover學會」即包括能力回復復健在內。
洪教授強調，其實，老年人不必追求精神或社會自立自主，只要讓他們的行動能力回歸日常生活活動（ADL），他們就可以重新獨立，改善生活。當日常生活活動可自立自主時，購物和烹飪等與生活相關的日常生活工具活動（LIAD）也可以自主，相對的生活品質（QOL）就會提高，可以說獨立自主就是個人尊嚴的展現。
不只要有尊嚴 還要高質量的生活
能力回復復健是台灣尚須努力的，能力回復復健是針對高齡老化的復健，是一種新的復健方法，旨在回復高齡者因老化或疾病而下降的身體和心理活動，提高獨立性，回復高質量生活（QOL）的生活。
這個方法不只適用於亞健康高齡者，對失智症、帕金森症、腦中風麻痺、腰痛或膝蓋痛也有不錯的成效，以帕金森氏症為例，有些情況大約在2週的能力回復復健，就可獲得顯著改善。
能力回復學會經指導高齡者能力回復復健發現，老年人越來越停滯的並不是肌肉無力的問題，而是需要激勵活化不常使用的肌肉。因此，他們利用為高齡者而設計輕負荷的機器訓練，移動全身各部位不常使用的肌肉，喚醒他們的「睡眠肌肉」，結果發現，他們輕鬆地行走能力獲得提升，體力也相對提高。不只如此，能力回復訓練對心臟的負荷低於「洗澡」，可以說幾乎沒有運動的風險。
此外，能力回復復健不只是運動和體力的改善，更可以帶來行為改變，當改善身體運動和減少疲勞，就會改變「自我意識和自我概念」，獲得自信同時促發行為改變，能力回復後，自然會增加長者外出社交和從事各式活動的動機。
簡言之，能力回復復健具備下列特點，同時也是台灣可以努力的方向：
1.針對高齡老化設計的復健
2.為高齡者設計的輕負載的機器訓練
3.利用器材活化平衡所需要卻很少活動的肌肉
4.有效提升行動能力並改善行為
5.可加強自立支援成效及減輕照護負擔
6.預防重症並改善需要介護度
用最簡單的方法突破限制
其實，台灣在林金立先生積極推動自立支援介護下，已可看到具體成效。不過，不可違言，我國顯然比較著重於「照護」與「安養」，在失智症的改善、胃造瘻的經口飲食，以及基本要素的「運動」皆有待加強。如果住民的體力能確切提升，相信失智的改善、回復經口的攝食便指日可待。
資源的限制著實讓台灣自立介護少一味！在日本，自立支援介護在運動方面，不論是步行訓練、或輔助機器的重力訓練皆為一對一的人力配置。然而，當前國內照護人力短缺之際，無法立即實施推動。因此，謹此特別提供日本福岡淺木醫院的「復健回復力」以為參考。
淺木醫院係為心血管疾病的慢性醫院，病人以腦中風的失能長者居多，該院院長以維護長輩的尊嚴，極力推動復健返家自立自主生活為目標，便自行研發「起立─坐下」的團體復健法，效果相當卓越，非常值得參考。
以日本全國平均住院日數79.6±45.1，出院比64.3%；相較於淺木醫院則分別為47.5±28.1、78.3%優於全國平均值，統計上皆存在顯著意義。該院患者即便出院安然返家，依然平均一週二天返醫院的日照中心，繼續運動復健使成習慣。因為「起立─坐下」的運動簡單、在自宅亦可執行；而且，經費與復健空間所費相當經濟，實在是非常值得國內學習。國內有不少機關團體皆專程前去參訪，惟，隨行翻譯者若對該院並未完全了解之下，即無法吸取其精華真諦，則執行上便難免有落差，誠為可惜。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會、洪玉珠 輔英科大高齡及長期照護事業系兼任教授
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54085
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