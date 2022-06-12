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關懷包冒「巨無霸零食」全場羨炸！他卻苦笑：喉嚨BBQ了

▲有高雄民眾分享，隔離收到的關懷箱，裡面竟然藏有巨無霸的零食「可樂果」，讓他笑說「喉嚨要BBQ了。」（圖／爆廢公社）
▲有高雄民眾分享，隔離收到的關懷箱，裡面竟然藏有巨無霸的零食「可樂果」，讓他笑說「喉嚨要BBQ了。」（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 17:31:28

隨著疫情升溫，被隔離的民眾越來越多，而各縣市提供的防疫關懷包（箱）也成了近期最熱門的話題。對此，高雄一名網友就分享，他的關懷包竟然收到一個「巨無霸零食」，一想到7天都要靠這生活，不禁直呼「喉嚨BBQ了」。

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臉書社團「爆廢公社」，11日一名網友就分享高雄市政府送的防疫關懷包，不僅有泡麵、黑芝麻糊，口罩、快篩、垃圾袋，但最突出的是這款超大包的家庭號可樂果，讓他不禁直呼「欸，不是，七天打算都要吃這包家庭號可樂果，喉嚨BBQ了」。

網友紛紛投以羨慕的眼光，「你的是可樂果，我的是捏碎麵」、「這樣算很好了 還有人是確診者沒有拿到關懷包，要滿足」、「這看起來不錯，我昨天拿到的關懷包比這個貧瘠」、「我明天解隔，到現在都還沒看到防疫包長怎樣」、「有...總比沒有好，能領到關懷包總是不讓人失望」、「高雄永遠不讓人失望」。

▲有高雄民眾隔離，收到的關懷箱，裡面藏有巨無霸的零食。（圖／爆廢公社）
▲也有其他的高雄民眾分享不同的關懷包內容物，讓許多人感到羨慕。（圖／爆廢公社）
但也有人表示，「感覺這種關懷包都是病好的時候吃的，確診時那麼不舒服，能吃幾口粥就很不錯了，我聽說喉嚨都會很痛，誰還會有心情嗑餅乾泡麵」、「這麼大包好歹給個六罐飲料XD」、「真的，喉嚨都痛炸了,結果打開防疫包滿滿的樂事，要確定捏」。

據了解，因各地縣市確診、隔離病例不同，有些地方會有塞車的狀況，防疫關懷包需要時間處理，因此才會有的人比較快收到，有的人比較慢收到，提醒若還沒收到關懷包的民眾，可以打給居住縣市的區鄉公所，或關懷專線做詢問。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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