關懷包冒「巨無霸零食」全場羨炸！他卻苦笑：喉嚨BBQ了

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網友紛紛投以羨慕的眼光，「你的是可樂果，我的是捏碎麵」、「這樣算很好了 還有人是確診者沒有拿到關懷包，要滿足」、「這看起來不錯，我昨天拿到的關懷包比這個貧瘠」、「我明天解隔，到現在都還沒看到防疫包長怎樣」、「有...總比沒有好，能領到關懷包總是不讓人失望」、「高雄永遠不讓人失望」。
但也有人表示，「感覺這種關懷包都是病好的時候吃的，確診時那麼不舒服，能吃幾口粥就很不錯了，我聽說喉嚨都會很痛，誰還會有心情嗑餅乾泡麵」、「這麼大包好歹給個六罐飲料XD」、「真的，喉嚨都痛炸了,結果打開防疫包滿滿的樂事，要確定捏」。
據了解，因各地縣市確診、隔離病例不同，有些地方會有塞車的狀況，防疫關懷包需要時間處理，因此才會有的人比較快收到，有的人比較慢收到，提醒若還沒收到關懷包的民眾，可以打給居住縣市的區鄉公所，或關懷專線做詢問。（編輯：詹鎰睿）
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