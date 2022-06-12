全球100大企業出爐！蘋果擠下微軟奪冠　台積電殺進前十

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報告同時也將全球市值前十名的企業排行，位居榜首的是市值2.85兆美元（約新台幣83兆元）的蘋果（Apple），其次依序為市值2.311兆美元（約新台幣68兆元）的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、市值1.842兆美元（約新台幣54兆元）的Google母公司Alphabet、市值1.659兆美元（約新台幣48兆元）的亞馬遜（Amazon）。
至於六至十名則分別是特斯拉（Tesla）、股神巴菲特旗下控股公司波克夏（Berkshire Hathaway）、輝達（NVIDIA）、臉書母公司META以及台積電（TSMC），分別以市值1.114兆美元（約新台幣32兆）、市值7800億美元（約新台幣23.01兆元）、市值6850億美元（約新台幣20.21兆元）、市值6050億美元（約新台幣17.85兆元）和市值5410億美元（約新台幣15.96兆元）排序再後。
報告指出，蘋果以市值分別領先沙烏地阿拉伯國家石油公司和微軟6%與13%的比例，重新奪回全球市值最大公司的桂冠；而就市值而言，韓國唯一上榜的企業三星電子（Samsung）是全球第22大公司，比去年下降了7個等級，目前市值為3420億美元；台積電則比去年更向前一個等級，正式跨入全球市值前十大企業榜單。
從榜單中可以發現，美國在市值和公司數量方面持續地在「全球前百強企業」名單中佔據主導地位，一共59家美國企業就佔了總市值的65%；此外，與去年同期報告相比，科技公司的市值增長了71%，證明了科技業仍然是全球最富強的產業。