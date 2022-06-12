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全球100大企業出爐！蘋果擠下微軟奪冠　台積電殺進前十

▲國際會計事務所「普華永道（PwC）」公布一份全球前100家企業的市值總額與排行報告，今年蘋果以2.85兆美元的市值位居榜首，台積電則擠進前十。（示意圖／取自unsplash）
▲國際會計事務所「普華永道（PwC）」公布一份全球前100家企業的市值總額與排行報告，今年蘋果以2.85兆美元的市值位居榜首，台積電則擠進前十。（示意圖／取自unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-12 17:42:40

日前國際會計事務所「普華永道（PwC）」公布一份全球前100家企業的市值總額與排行報告，其中蘋果以2.85兆美元的市值位居榜首，報告稱全球前百強企業自2020年3月到2021年3月，市值總額約自31兆美元增加到35兆美元，成長將近10%，台積電也位列其中排行第十。

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根據《Economic Times》報導指出，總部位於倫敦的國際會計事務所普華永道今（12）日公布了全球市值總額前百的企業，並指出儘管全球面臨持續性的經濟波動，在2022年百大企業市值仍由31兆7590億美元（約新台幣937兆元）漲幅約10%，增長至35兆1690億美元（約新台幣1037兆元）。

報告同時也將全球市值前十名的企業排行，位居榜首的是市值2.85兆美元（約新台幣83兆元）的蘋果（Apple），其次依序為市值2.311兆美元（約新台幣68兆元）的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、市值1.842兆美元（約新台幣54兆元）的Google母公司Alphabet、市值1.659兆美元（約新台幣48兆元）的亞馬遜（Amazon）。

至於六至十名則分別是特斯拉（Tesla）、股神巴菲特旗下控股公司波克夏（Berkshire Hathaway）、輝達（NVIDIA）、臉書母公司META以及台積電（TSMC），分別以市值1.114兆美元（約新台幣32兆）、市值7800億美元（約新台幣23.01兆元）、市值6850億美元（約新台幣20.21兆元）、市值6050億美元（約新台幣17.85兆元）和市值5410億美元（約新台幣15.96兆元）排序再後。

▲原PO最近面試上了台積電技術員，但仍在猶豫是否要去上班，貼文一出，也有知情人狂勸她「當然要去」、「超級爽」。（圖／資料畫面）
▲台積電今年以市值5410億美元（約新台幣15.96兆）擠進前十名。（圖／資料畫面）
報告指出，蘋果以市值分別領先沙烏地阿拉伯國家石油公司和微軟6%與13%的比例，重新奪回全球市值最大公司的桂冠；而就市值而言，韓國唯一上榜的企業三星電子（Samsung）是全球第22大公司，比去年下降了7個等級，目前市值為3420億美元；台積電則比去年更向前一個等級，正式跨入全球市值前十大企業榜單。

從榜單中可以發現，美國在市值和公司數量方面持續地在「全球前百強企業」名單中佔據主導地位，一共59家美國企業就佔了總市值的65%；此外，與去年同期報告相比，科技公司的市值增長了71%，證明了科技業仍然是全球最富強的產業。
 

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