片約不斷的吳可熙日前接受LiTV專訪，聊到日前前往好萊塢拍攝電影「縫補靈魂的天使」需全程英語演出，吳可熙嘆簡直是「苦哈哈」！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】吳可熙拍好萊塢電影，劇組備專屬露營車超貼心×【車勢星聞】吳可熙拍好萊塢電影，劇組備專屬露營車超貼心吳可熙說：「其實對亞洲人來講真的難度很高！我的腦袋必須分神在英文發音跟背台詞上，當然這樣相對會影響到表演情緒，而且我發現現場演員都是真正的美國人，英文快到一個讓我一丟、一接、一丟、一接…，因此我必須得做更多準備才行。」不過謙虛的她也說，能夠榮幸與好萊塢劇組合作，對自己都是成長，這次經驗裡，她笑說最新鮮就是每位演員都有專屬的露營車，裡面有小冰箱、工作桌，還可以淋浴，「劇組很貼心，會把當天關於你要演出的劇本放在工作桌上！」。 【車勢星聞】林則希沒物慾，存款再多也不買跑車 保時捷在臺 50 周年慶祝活動，全新Taycan GTS正式在台亮相 保時捷歡慶在臺 50 周年，極限量911 Carrera GTS 保時捷在臺50周年獨步紀念款亮相！ 歡慶在臺 50 年！911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款與 Taycan GTS 同步問世