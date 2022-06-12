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為慢性腎臟病人用藥把關　新竹台大分院成立藥師諮詢門診

為慢性腎臟病人用藥把關　新竹台大分院成立藥師諮詢門診
為慢性腎臟病人用藥把關　新竹台大分院成立藥師諮詢門診

健康醫療網

2022-06-12 18:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】70歲的蔡先生進到腎臟科藥師諮詢門診後便告知藥師，他長年於海外工作，因當地就醫不如台灣方便，若痛風發作的時候便去藥局購買非類固醇消炎止痛藥（NSAID）與類固醇使用，飲食方面也因工作性質的關係會飲酒，經年累月下來痛風仍會不時發作，此外，還有慢性腎臟病。

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檢視藥品交互作用　自我照護指導防藥物傷害

聽完蔡先生的述說後，新竹臺大分院藥劑部連芳穎藥師首先檢視蔡先生的用藥（包含醫師處方藥、健康食品、保健食品、中草藥），審視有無藥品交互作用與藥物劑量符不符合目前的腎功能，接著根據用藥配合度量表（ARMS），提供藥品諮詢服務，給予正確的用藥習慣，同時也給予藥事指導，像是慢性腎臟病的自我照顧、指導用藥技巧，以及避免藥物的腎傷害。

痛風急性期用這些藥　恐致腎臟惡化

連芳穎藥師強調，痛風急性期時，類固醇、非類固醇消炎止痛藥（NSAID）與秋水仙素是常使用的藥物，但若過量/濫用止痛藥，長期下來可能惡化腎臟功能；在非急性期時則可使用降尿酸藥物，使尿酸濃度維持在目標值內。除藥物控制外，也需飲食控制加上生活型態的調整，多管齊下以達更好的控制效果，減少痛風發作，進而降低止痛藥的使用。

跨團隊合作　提供用藥衛教協助

連芳穎藥師表示，通常慢性病病人的用藥較為複雜，許多時候民眾在領藥回家後，因對疾病不瞭解、不會用藥而導致療效不如預期，進而難以控制疾病的進展。而新竹臺大分院自今（111）年二月起由資深藥師帶領，以藥師門診的模式加入慢性腎臟病照護團隊，結合腎臟科醫師、個管師與營養師，以跨團隊合作模式建立以病人為中心的照護；藥師門診相較於一般藥品諮詢服務，提供獨立的諮詢空間，進行一對一衛教。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54081

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