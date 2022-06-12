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KTV「災難級場況」曝！服務生一開門嘔爆：喝了酒變畜牲

▲有KTV服務生PO出一系列的可怕場景照片，痛批客人一喝酒就變畜牲。（圖／爆怨2公社）
▲有KTV服務生PO出一系列的可怕場景照片，痛批客人一喝酒就變畜牲。（圖／爆怨2公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 21:13:282022-06-12 21:22:08

去KTV釋放壓力盡情飆唱，是許多民眾的最愛，卻換來服務生清潔的噩夢。對此，一名在KTV工作的網友就氣憤PO出一系列的可怕照片，現場就像災難一樣滿目瘡痍，檳榔汁、煙灰等等都有，讓他忍不住痛罵，「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜牲了呢？」

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臉書社團「爆怨2公社」，一名網友PO文抱怨，「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜牲了呢？做服務生工作，心態真的要很強大。」可以從照片看到現場滿地的菸灰、菸蒂、檳榔汁、檳榔渣，還有被塞爆酒瓶的垃圾桶，也因為酒水的關係，讓地板看起來更加濕黏、噁心，就連廁所馬桶都出現推積如山的衛生紙，對服務生來說絕對是個噩夢。

▲有從事KTV服務生的網友PO文抱怨。（圖／抱怨2公社）
▲飲料酒水的關係，地板變的濕黏更加難清潔，讓服務生苦不堪言，忍不住PO文抱怨。（圖／爆怨2公社）
貼文曝光後，大家紛紛留言，「以後清潔費收高一點」、「好噁的奧客」、「太噁了！哇靠！素質真低！」「下次先收個清潔保證金，弄髒亂吐，收錢，喝醉時也不在乎了」、「還好是磁磚，如果是pvc或地毯就清死人了」。

但也有過來人分享，「KTV？只能說要習慣」、「現在的KTV後輩們真的沒見過大風大浪，嘔吐物加蛋糕刮鬍泡檳榔整地的都不算什麼，人間醜態畢露」、「這個還好啦！遇過整間都是麵粉的」、「有喝酒情況下，大多數是這樣，我不相信去唱歌喝酒完還可以不亂的」、「這種喝醉酒的歡樂場所，本來就可能會喝的亂七八糟」。（編輯：詹鎰睿）

▲有從事KTV服務生的網友PO文抱怨。（圖／抱怨2公社）
▲不少過來人表示，客人只要一喝酒，會發生這種慘況非常正常。（圖／爆怨2公社）
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