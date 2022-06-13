跟橄欖球員比拚推卡車！胡瓜嚇到喊卡「別派那麽壯的」

《綜藝大集合》日前在台南市永康大橋代天府進安宮錄製，開場由「永康之光」大橋國中的啦啦舞蹈隊表演，他們可是全國啦啦隊錦標賽「嘻哈團體小組」五連霸的冠軍隊伍，展現了乾淨俐落的高難度表演，讓現場觀眾都看得目瞪口呆，表演結束後，瓜哥也提議要體驗一下剛剛的舞蹈姿勢，瓜哥下腰讓藝人斐棋以側翻的姿勢翻過去，誰知頻頻失敗，最後在同學們的指導下才成功，瓜哥站起時扶著腰嘆：「不容易」。





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▲《綜藝大集合》製作單位邀請了六信高中的橄欖球隊比賽。（圖／民視提供）

精彩的節目橋段不止這樣，製作單位還邀請了六信高中的橄欖球隊，每一位同學得身材都相當魁梧，其中兩位橄欖球員特別表演推卡車，卡車上還站滿籃籃及女藝人們為他們加油，綜藝大哥胡瓜更不能輸，帶頭與四位男藝人才推得動卡車，讓人直呼橄欖球員太勇猛了。





▲胡瓜帶頭與四位男藝人才推得動卡車。（圖／民視提供）

除此之外，橄欖球員們了展示了一連串的表演，其中包括「擒抱」、「鬥牛」等橄欖球的衝撞示範，瓜哥也派出當天錄影身材最為壯碩的藝人羅承軒跟其中一位橄欖球隊的同學，示範橄欖球基本的防衛戰術，誰知橄欖球隊的同學輕輕一撞，藝人羅承軒便往後退了好幾步，讓阿翔大喊：「不要綜藝效果」，羅承軒驚訝的說：「同學的速度快到我都還不及使力，就被撞出去了」。





▲橄欖球員展示一連串的表演，包括「擒抱」、「鬥牛」等橄欖球的衝撞示範。（圖／民視提供）

為了挽回顏面，胡瓜再次提出挑戰，讓藝人隊郭忠祐、羅承軒及余思達對上橄欖球隊的同學，教練安排上場同學時竟下狠話：「我派兩位同學就可以了」，此話一出，讓現場觀眾一陣暴動，胡瓜嚇得趕緊說：「那兩位同學不要太壯！」結果被選中的橄欖球隊同學一站出來，藝人群的氣勢瞬間掉下來，胡瓜也被同學的身材震驚到喊：「教練，我剛說不要太壯的同學」，三位藝人對上兩位同學挑戰擒抱，瓜哥哨音剛吹不到兩秒，兩位同學已經將三位挑戰的藝人推出線外，讓瓜哥震驚不已，阿翔也趕緊喊暫停嘆：「我們完全沒辦法跟同學們比，他們身材都太壯了！」，超真實爆笑挑戰讓眾人笑歪腰。



