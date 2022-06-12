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妻女先後確診！台南爸獨自照護14天　超強防疫術全身而退

▲住台南市歸仁區33歲詹姓男子在同住的2名幼女及太太陸續確診情況下，擔負起照顧全家重責，並努力做好個人防護措施，在家人康復後自己也全身而退「出關」，欣慰全家都平安。（圖／中央社）
▲住台南市歸仁區33歲詹姓男子在同住的2名幼女及太太陸續確診情況下，擔負起照顧全家重責，並努力做好個人防護措施，在家人康復後自己也全身而退「出關」，欣慰全家都平安。（圖／中央社）

中央社

2022-06-12 22:25:18

（中央社記者楊思瑞台南12日電）住台南市歸仁區33歲詹姓男子在同住的2名幼女及太太陸續確診情況下，擔負起照顧全家重責，並努力做好個人防護措施，在家人康復後自己也全身而退「出關」，欣慰全家都平安。

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詹姓男子今天透過電話告訴中央社記者，4歲的大女兒在5月18日深夜發燒，經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性後全家一起到醫院篩檢，結果8個月大的小女兒和30歲的太太也確診，當時雖有心理準備自己可能也無法避免，但想到家人需要他照顧，還是希望自己不要倒下去。

詹男表示，因自身經營餐飲業，配合政府防疫政策已累積相當程度經驗與觀念，就在家裡自己進行加強版清消與自身防護措施，除了每天用酒精拖地4、5次，太太和孩子碰過的東西也都徹底擦拭消毒，每天要用掉4、5瓶500毫升的75%酒精。

詹男說，被子、毛巾等物品經常換洗，儘量拿到戶外曬太陽，當時自己經常在家就要戴上兩層醫用口罩、加上N95口罩和護目鏡，連獨自睡在客廳時也不拿下來，並三不五時洗手，每天快篩監測自己的健康情況，沒想到真的就這樣撐過來，很意外也很開心。

詹男指出，他堅持清消並健康監測14天才自行解隔，全家人在6月初順利「出關」，一家都平安感到很欣慰。

佳里奇美醫院急診室主任朱逢源表示，詹男個人防護確實到位，清消強度也夠，民眾確實戴好口罩、保持社交距離、勤洗手，可降低病毒上身機會。（編輯：陳仁華）1110612

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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