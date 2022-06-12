妻女先後確診！台南爸獨自照護14天　超強防疫術全身而退

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詹男表示，因自身經營餐飲業，配合政府防疫政策已累積相當程度經驗與觀念，就在家裡自己進行加強版清消與自身防護措施，除了每天用酒精拖地4、5次，太太和孩子碰過的東西也都徹底擦拭消毒，每天要用掉4、5瓶500毫升的75%酒精。
詹男說，被子、毛巾等物品經常換洗，儘量拿到戶外曬太陽，當時自己經常在家就要戴上兩層醫用口罩、加上N95口罩和護目鏡，連獨自睡在客廳時也不拿下來，並三不五時洗手，每天快篩監測自己的健康情況，沒想到真的就這樣撐過來，很意外也很開心。
詹男指出，他堅持清消並健康監測14天才自行解隔，全家人在6月初順利「出關」，一家都平安感到很欣慰。
佳里奇美醫院急診室主任朱逢源表示，詹男個人防護確實到位，清消強度也夠，民眾確實戴好口罩、保持社交距離、勤洗手，可降低病毒上身機會。（編輯：陳仁華）1110612
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。