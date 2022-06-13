莫輕忽！確診COVID-19合併「這種細菌」感染　致死率達6成

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財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會日前針對1089位50歲以上成人進行《2022疫苗認知問卷調查》發現，近期已接種新冠疫苗的受訪者中，高達66%未接種肺炎鏈球菌疫苗、52%未接種流感疫苗；細究其未接種原因，民眾皆認為已接種新冠疫苗後，便無需再接種其他疫苗。
對此，該基金會董事長黃立民醫師表示，多數疫苗單獨針對一種病原體提供保護作用，新冠疫苗僅針對新冠病毒提供保護作用，但近年多項研究發現，新冠肺炎確診者有合併或續發細菌感染的問題。據統計，新冠肺炎住院的患者中約7%合併細菌感染，且進入加護病房的患者感染比例更是一般住院者的兩倍2；另一研究針對新冠肺炎合併細菌感染患者進行分析，發現近6成感染源來自於肺炎鏈球菌，為感染大宗1。因此，若民眾僅接種新冠疫苗，恐難防肺炎鏈球菌侵襲。
台灣鼻科醫學會理事長葉德輝醫師指出，鼻腔最深處─鼻咽，積藏上百萬個病菌，這也是當前新冠病毒經由鼻咽採檢的主因，而肺炎鏈球菌平時就潛伏於鼻咽中，呈現無症狀的帶菌狀態，成人平均帶菌率為5-10%3。一旦人體感染其他疾病、免疫力下降時，肺炎鏈球菌便可能經由呼吸道或血液侵襲器官，恐引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重甚至致死。鼻腔是上呼吸道的重要器官，預防肺炎首先要鞏固鼻腔健康，以降低病毒與細菌對人體的侵襲，此外更要搭配疫苗接種；建議若要完整提升肺炎的防護，應接種新冠、肺炎鏈球菌及流感等三種疫苗。
慢性病、高齡肺炎風險高 接種肺炎鏈球菌疫苗 強化保護力
肺炎鏈球菌造成的肺炎威脅，以年長、慢性病族群首當其衝。黃立民醫師表示，年長者因感染肺炎鏈球菌所引起的菌血症，致死率高達60%4。病毒性肺炎容易伴隨細菌性肺炎，且兩者容易混淆，加重治療難度。臨床治療中，高達7成肺炎鏈球菌對第一線常見的抗生素具高抗藥性6，不僅病人需要用到後線的治療方式外，更會增加住院時間、影響整體療效。
此外，研究發現，50歲以上民眾若罹患慢性病，如：高血壓、糖尿病、慢性腎病等恐增加肺炎感染風險7。黃立民醫師說明，人體免疫反應分成主動免疫和被動免疫，當肺炎鏈球菌攻破鼻黏膜防線，將造成人體主動免疫力失靈，引起感染。而慢性病等免疫力低下的族群，便特別需要加強被動免疫，也就是接種肺炎鏈球菌疫苗，幫助保護鼻咽部黏膜，和降低鼻腔帶菌率，進而阻斷肺炎鏈球菌的傳播8。
黃立民醫師說明，台灣現有肺炎鏈球菌疫苗分為：23價多醣體疫苗、13價結合型疫苗兩種。23價多醣體疫苗針對的菌株較多，保護範圍廣，但其中仍有漏網之魚，無法完全涵蓋台灣所流行前三大菌株類型，保護仍存在漏洞；另一種，13價結合型疫苗具免疫記憶力，保護效果可維持較長時間，也能針對台灣所流行的菌株進行預防。因此，依據前美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）9與台灣衛生福利部疾病管制署皆建議，65歲以上者，若未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗，建議先接種一劑13價結合型疫苗，一年後再接種一劑23價多醣體疫苗。
《神秘鼻腔透視巡迴展》台北場開跑 認識鼻腔帶菌與肺炎預防之道
為幫助民眾更加了解預防接種的重要性，財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會、台灣鼻科醫學會攜手舉辦「神秘鼻腔透視巡迴展」，台北場將6/10（五）至6/13（一）在華山1914文化創意產業園區、6/23（四）至6/26（日）在高雄巨蛋香榭廊道登場，透過3D投影效果，讓大家能身歷其境，探索鼻腔帶菌世界。
參考資料：
1. Zhu X, Ge Y, Wu T, et al. Co-infection with respiratory pathogens among COVID-2019 cases. Virus Res. 2020;285:198005. doi:10.1016/j.virusres.2020.198005
2. Co-infections in people with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. J Infect. 2020 Aug;81(2):266-275. doi: 10.1016/j.jinf.2020.05.046.
3. 美國疾病管制與預防中心Streptococcus pneumoniae
4. 美國疾病管制與預防中心Streptococcus pneumoniae_ Clinical Features
5. 衛生福利部疾病管制署111年IPD疫情週報(第11週)
6. Jean & Hsueh Antimicrobial Drug Resistance in Taiwan. J Formos Med Assoc 2011;110(1):4–13
7. Risk factors for pneumococcal disease in persons with chronic medical conditions: Results from the LIFE Study
8. 衛生福利部疾病管制署侵襲性肺炎鏈球菌感染症疾病介紹
9. Recommended Adult Immunization Schedule United State 2017
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54092
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