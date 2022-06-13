台灣職籃PLG為何突然超夯？他抖「1亮點」驚呼：太誇張了
P. LEAGUE+是台灣男子職業籃球聯盟，也是繼中華職籃之後，台灣第二個開打的職業籃球聯盟。最近正逢P. LEAGUE+季後賽，就有網友好奇「為何台灣職籃突然超夯」，並發現1亮點「YT直播竟然同時有11萬人在看」，貼文一出，掀起熱議。
該名網友昨（12）日在PTT以「震撼彈！11萬人在看台灣籃球直播」為題發文，表示「哇X，現在P. LEAGUE+打季後賽，YT直播有11萬人在看耶，會不會太誇張了啊，現場也一堆人，相比以前的慘況，有八卦嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「陳建州還是滿厲害的，成功的職業聯賽」、「國際賽都沒那麼多人看」、「11萬很狂欸，籃球人口好多」、「我前陣子有思考過同樣的問題，兄弟直播頂多1萬初，這11萬真的非常厲害」、「搞起來是真的蠻強的」、「這數字有誇張到，中職可能只有國際賽有這數字」、「樂見職業運動興盛」、「我都看啦啦隊剪輯」、「 那麼多人看喔？好神奇的數字」、「志傑再戰10年」。
事實上，P. LEAGUE+執行長陳建州昨（12）日就在IG發文，表示「史詩級的經典對決，向兩隊精彩的表現致敬。今晚最多同時線上觀看人數115566人，超過11萬人同時觀看再度創下新的紀錄」，並請球迷朋友們不要錯過星期二晚上19點，新北國王與新竹街口攻城獅的比賽，「兩隊將要爭取最後進入冠軍賽的席位，這場會有多精彩我就不用多說了」。（編輯：郭佩蓉）