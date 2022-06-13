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異位性皮膚炎難耐　新興治療終結搔癢

異位性皮膚炎難耐　新興治療終結搔癢
異位性皮膚炎難耐　新興治療終結搔癢

健康醫療網

2022-06-13 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】九歲的小明，從兩歲開始就受異位性皮膚炎所苦，全身皮膚粗糙不堪、布滿大小搔癢顆粒及斑塊，晚上常因搔癢抓到無法入眠，一覺醒來就看見床單上沾滿搔抓後留下的斑斑血跡、皮膚也此發炎流膿，上課精神不濟，更因為搔抓而無法專心上課，但多方嘗試仍無法達到良好控制，身上皮膚也因為反覆的惡化，幾乎體無完膚。

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異位性皮膚炎　與遺傳有關

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說明，異位性皮膚炎或稱異位性溼疹，屬於一種慢性發炎性皮膚病，其盛行率在臺灣和許多國家均呈現上升的趨勢，臺灣的盛行率介於4.7%到6.7%不等，且過去數十年來顯著增加中；異位性皮膚炎和遺傳有關，且與其他異位性疾病（氣喘、過敏性鼻炎）有高度相關。

臨床表現差異大　嚴重影響身心發展

鄭百珊主治醫師指出，異位性皮膚炎病人臨床表現差異頗大，有些人僅四肢屈側出現少許溼疹病灶，有些則全身有超過九成的皮膚受到波及。

根據研究統計，三分之一的異位性皮膚炎兒童及青少年屬於中至重度，嚴重影響生活、學業、身心發展；超過六成的兒童及家長都有因為皮膚狀況而影響睡眠的情形，更有二到四成病人有受到霸凌的經驗，這類病人也有較高自殺意念、心理問題及憂鬱傾向。

1/4成年出現病灶　兒童期發作隨年紀改善

過去認為異位性皮膚炎是兒童疾病，但實際上異位性皮膚炎在任何年齡均會發病。鄭百珊主治醫師提及，急性、溼疹樣病灶較常見於兒童，雖然成人型也會出現許多此類變化，但相較於兒童，成人異位性皮膚炎除了急性溼疹樣變化以外，臨床還有表皮增生、苔癬畫、癢疹等慢性病灶表現。

根據研究統計，約四分之一的異位性皮膚炎病人在成年後才出現病灶，有些在兒童期發作的病人則會隨年紀增長而有所改善。

生物製劑、小分子標靶藥物治療　突破傳統治療限制

鄭百珊主治醫師分享，異位性皮膚炎傳統治療的極限終於在這幾年間陸續被一些新興的生物製劑及小分子標靶藥物所打破，造福許多深受中重度異位性皮膚炎所苦的病人，目前仍有許多新興藥物進入最後臨床試驗階段，相信在未來的幾年會有更多的藥物選擇；而在使用藥物的同時，也千萬別忘記做好皮膚保養的基本功「勤勞塗抹乳霜」，才能讓治療效果事半功倍！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54083

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