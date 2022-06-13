陪伴20年！阿本合體炎亞綸告白：謝謝你，始終在身邊

綜藝節目《模范棒棒堂》的成員阿本（翁瑞迪），曾以白皙花美男形象深植人心，身為政大廣電所高材生的他，近年轉到幕後工作，已經是一間動畫公司的主管。他11日慶祝40歲生日，公開曬出和炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）的合照，罕見向緋聞對象炎亞綸感性告白，謝謝好友近20年的陪伴，「始終在身邊」，新聞曝光後，炎亞綸也留言回應，「用時間和真誠方能換得這樣的感情」。





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▲政大廣電所畢業的阿本，現在是動畫公司主管。（圖／翻攝阿本FB）

阿本和炎亞綸因戲結緣，曾被週刊拍到多次出遊，關係匪淺，炎亞綸在綜藝節目《花花萬物》大方回應過，「曾經真的是很好很好，但現在就完全是朋友」，每年生日都會一起聚會，甚至是炎亞綸為父親慶生，都有阿本的身影出現，炎亞綸認為不想委屈朋友，沒有刻意避嫌。





阿本坦言，從讀研究所、變成棒棒堂男孩，在演藝圈裡載浮載沉，到後來轉往幕後發展，成為公司主管，將近20年時光，鬼鬼和炎亞綸都一路陪伴，「真心想感謝兩位從我的青春期陪到更年期，哈哈哈！一路看著我挫折、任性、成長，始終在身邊，我總是想太多，常常迷惘人生各種事，明明年紀最大，卻最幼稚，兩位教會我很多事情，我也還在學習怎麼自處、誠實面對自己」。





▲炎亞綸（後排右二）全家一起慶生，阿本（後排右一）也是座上賓。（圖／翻攝阿本FB）

3人經過時間考驗，友情隨著年紀漸長歷久不變，他趁著生日向好友表達感謝：「希望你們都很好，我也會努力更好，謝謝一路陪伴。」讓昔日粉絲相當感動，前輩況明潔也在下方留言表示：「這種感情最棒，可以長長久久一直到老，祝福你們的友誼長存。」擔心外界都把焦點放在炎亞綸身上，阿本特別強調「還有鬼鬼啦！不要毀了我的感謝文～」



