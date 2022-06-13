「快手理髮師」到府傳愛！新住民義剪百寶箱曝

幫助人的方法有許多種，而新住民宋群選擇成為一名義剪志工，為台灣的銀髮族貢獻心力。移民署第八屆「新住民及其子女築夢計畫」得獎者、社會公益服務組獲獎人是來自中國大陸江西的宋群，獲獎的主題「群心快剪，到府傳愛」，讓評審委員為之動容，她的故事道出每位來台的新住民姊妹背後的心路歷程，便是勇敢融入臺灣社會，並用愛來回饋社會，最終就能成功。宋群婚前時常到姊姊的美髮店工作，自民國94年遠嫁來台，認真向上的宋群便積極參與政府舉辦的美髮技能培訓課程，並考取丙級證照，在公益團體的幫忙下，不善面對人群的宋群，鼓起了勇氣參加養老院義剪活動，看著臥病在床的阿公阿嬤們，因為煥然一新的髮型嶄露久違的笑容，甚至起身向宋群道謝，讓宋群的內心逐漸泛起漣漪，讓她在職場上有了支撐，成為一位成功的「快手理髮師」。
當宋群發現移民署正在辦理「新住民及其子女築夢計畫」讓宋群靈光乍現，懷著當初感恩的心，結合自身剪髮專業報名參賽，幸運的是計畫獲獎了，於是又再開啟宋群的義剪生涯。
宋群說，只要有人需要，她就會騎著改良的「行動快剪車」，百寶箱裡載著鏡子、電剪、各式剪刀、造型吹整及清理工具，還有按摩器具、客人圍裙及消毒與噴水器具等，除了為行動不便的阿公阿嬤打理髮型外，也會體貼協助阿公阿嬤按摩肩頸，陪他們聊天談心，讓不良於行又需要理髮的阿公阿嬤直呼：「揪感心。」
移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民姊妹來臺後，因價值觀、飲食習慣、氣候甚至信仰等問題，有不同的文化衝擊，在衝擊的過程中定會遇到不少逆境及挫折。移民署自104年起主辦「新住民及其子女築夢計畫」提供新住民築夢舞台，鼓勵新住民藉由自己的雙手種下夢想的種子，蘇慧雯勉勵新住民姊妹只要像宋群一樣心懷夢想、勇敢追夢，活出自己璀璨新人生。