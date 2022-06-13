陳曉婚後被諷「眼裡無光」？陳妍希妙答：他是奧特曼嗎

34歲的大陸男星陳曉外表清秀俊朗、劍眉星目，從出道以來拍攝《陸貞傳奇》、《神鵰俠侶》，古裝扮相備受推崇，是外界眼裡的陸劇美男子，最近和劉亦菲拍攝《夢華錄》再次以帥氣古裝扮相登場，高顏值組合果然一播出就擄獲人心，觀眾被他迷得不要不要的，形容男女主角「用眼神開車」、「眼神拉絲了」，瘋狂吶喊羨慕陳妍希，兩人6年婚姻成為粉絲熱議話題。





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▲陳曉拍《夢華錄》親密戲最多，與劉亦菲花式接吻。（圖／WeTV）

▲陳曉（右）在《夢華錄》裡偷襲劉亦菲。（圖／翻攝WeTV）

陳曉2014年和陳妍希合作《神鵰俠侶》，當時陳妍希以《那些年，我們一起追的女孩》的沈佳宜清純形象走紅，晉升女神行列，不過，小龍女扮相被嘲笑為「小籠包」，讓人擔憂這對俠侶不夠匹配。沒想到，男女主角一年後宣傳該劇，竟意外擦出火花，宣布陷入熱戀，陳曉霸氣要陳妍希以後跟我姓，閃瞎一票粉絲，當時還和趙麗穎盛傳緋聞的陳曉，坦言過往從未有結婚念頭，但遇到陳妍希像「被雷打到了」，突然很想娶她當老婆。





▲陳妍希（右）與陳曉因戲結緣。（圖／翻攝自陳妍希臉書，2017.03.15）

2016年陳曉和陳妍希舉辦盛大婚禮，育有一子「小星星」，一家三口很甜蜜。面對偶像英年早婚，粉絲心裡意難平，並未看好這段婚姻，感嘆擁有魅力雙眼的陳曉，婚後眼裡沒有光了，陳妍希被媒體問到此事，以高EQ回答：「有時候就覺得挺搞笑的，有些網友真的很幽默，他們老說陳曉眼睛沒有光了，他是奧特曼嗎？眼睛還有光的人？還有網友非常有才，別人講說陳曉眼裡的星星不見了，他回覆說生出來了」。





▲陳妍希（左）與陳曉、兒子全家福。（圖／陳妍希IG）

陳妍希笑說：「日子還是我們在過，我覺得只要在自己的小世界裡面，我們是穩穩當當地，開心地過我們的小日子，對我來講，其實外面的那些東西不重要。」





近年疫情肆虐，對兩岸夫妻是大考驗，陳妍希為了讓老公專心拍戲，捨棄自身事業，飛到大陸專心照顧兒子，讓陳曉能心無旁騖拍戲，累積多部作品，向來是鋼鐵直男的他，劇裡對美女神仙姐姐劉亦菲又親又撩，戲外保持距離，給足老婆安全感，有粉絲留言說他眼裡又有光了，陳曉搞笑回覆：「哎唷真不容易，給我上去，給我置頂。」



