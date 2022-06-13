眼睛角膜受損好痛怎麼辦？角膜癒合新科技遠離惡視力

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別輕忽眼睛受傷！角膜常見傷害有哪些？
三軍總醫院眼科部主治醫師翁子恆醫師說明，角膜傷害常見的原因可分為四種：
- 外傷引起：像是打籃球被對手劃到，或是騎車在外被小飛蟲侵入，都有可能會造成角膜受傷。
- 眼睛疾病：當嚴重的乾眼症患者因角膜太乾時，造成的角膜破皮，或是眼瞼閉合不全，睫毛倒插等狀況，也可能造成角膜傷害。
- 隱形眼睛使用不當：包括配戴超時、拆卸時未適當清潔。
- 不當的眼藥水濫用：瓶裝眼藥水可能含有防腐劑，過度使用將對角膜造成傷害。
角膜受損好難纏？角膜潰瘍症狀和治療一次懂
很多人擔心對角膜造成傷害就會產生潰瘍、造成視力受損。翁子恆醫師解釋，表淺的傷害雖然會有輕微的異物感、畏光，但大多可以痊癒，一旦傷口過深或合併嚴重感染，容易引起組織發炎、產生紅腫熱痛、分泌物顏色深且濃稠等症狀，沒有及時就醫或病程拖延太長，就可能產生角膜結疤，造成視力模糊，嚴重者甚至會導致角膜穿孔，形成眼內炎。
目前治療角膜傷害的方式，首先會以防範感染為主，開立抗生素眼藥水、藥膏，合併人工淚液治療。當感染得到控制，才會使用抗發炎藥物降低發炎反應，或是使用繃帶型隱形眼鏡，促進上皮的修復及癒合，就像在眼睛上貼OK繃幫助復原。然而，要對抗難纏的角膜傷害、潰瘍時，現在也有角膜癒合的新科技，藉由羊膜隱形眼鏡，促進角膜損傷癒合，幫助上皮生長、修復，同時具有抗發炎、抗結疤等效果，通常配戴約1~2週，即能回門診取出，對角膜潰瘍治療有很大的幫助。
隱形眼鏡也能護眼？及早發現避免進展成角膜潰瘍
翁醫師分享，他曾收治一名50幾歲的女性患者，本身有自體免疫疾病的乾燥症以及類風濕性關節炎，因為乾眼症反覆發作，導致絲狀性角膜炎合併細菌感染，經過系統性治療後，復原狀況良好，待感染得到控制後，加上羊膜隱形眼鏡治療，雖然恢復如初，但最近又合併黴菌感染產生角膜潰瘍，症狀相當嚴重，所幸在治療得到控制後，再次使用羊膜隱形眼鏡，才讓發炎狀況好轉。因為這次角膜潰瘍傷害較深，因此還是有些微結疤、混濁症狀，現在仍在穩定接受治療中。
翁子恆醫師表示，羊膜治療除了適合角膜潰瘍患者，還有反覆性角膜上皮糜爛、嚴重乾眼症患者、自體免疫如史蒂芬強森症候群、雷射屈光手術後、慢性病患者（糖尿病）不妨與醫師討論使用，能更有效抑制發炎，幫助傷口癒合。
最後提醒民眾，發現眼睛有異物時，可先使用人工淚液做沖洗。一旦發現有刺痛或是視力模糊，無法得到緩解時，務必及早就醫檢查，若能在早期治療，可避免進展為角膜潰瘍，甚至產生疤痕風險！
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