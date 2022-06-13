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快訊／本土增45081例！死亡+109例　境外+29例

▲本土確診數今（13）日增加45081例。（圖／指揮中心）
▲本土確診數今（13）日增加45081例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-13 14:02:36

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增45,110例COVID-19確定病例，分別為45,081例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增109例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之45,081例本土病例，為21,513例男性、23,557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(7,184例)、臺中市(6,694例)、新北市(5,470例)、桃園市(3,971例)、臺南市(3,969例)、彰化縣(3,545例)、臺北市(3,099例)、屏東縣(1,924例)、新竹縣(1,160例)、苗栗縣(1,140例)、雲林縣(1,034例)、南投縣(1,021例)、嘉義縣(849例)、新竹市(792例)、宜蘭縣(723例)、花蓮縣(674例)、基隆市(535例)、嘉義市(518例)、臺東縣(471例)、澎湖縣(199例)、金門縣(97例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為20例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(3例)、土耳其及德國(各2例)移入，另22例感染國家調查中。入境日介於今年6月11日至6月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,294,824例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,353,700例排除)，其中2,937,363例確診，分別為13,465例境外移入、2,923,844例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,280例COVID-19死亡病例，其中4,265例本土，個案居住縣市分布為新北市1,360例、臺北市760例、桃園市317例、臺中市304例、高雄市289例、臺南市198例、彰化縣161例、基隆市136例、屏東縣128例、宜蘭縣95例、雲林縣73例、花蓮縣71例、南投縣70例、新竹縣60例、臺東縣56例、嘉義縣55例、苗栗縣51例、嘉義市42例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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