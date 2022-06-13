中國禁石斑魚還「已讀不回」　農委會：SPS壓力越來越大

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10日中國海關總署動植物檢疫司發函表示，去年以來，中國海關多次從台灣地區輸出石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標，為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據中國相關法律法規和標準，決定自6月13日起暫停台石斑魚輸入。
今媒體問及此事，陳駿季表示，中國無預警暫停台灣石斑魚輸入，這樣的情況就是前年的鳳梨、去年的鳳梨釋迦、蓮霧翻版，中國理由是台灣石斑魚有檢出相關違禁用藥，但是台灣每次都有提出檢測跟實地訪查，都沒有發現有任何疑問，並有回信給中國，希望中國提出更多資料，「對方都是已讀不回」。
「我覺得對我們台灣的農漁民是不公平的對待！」陳駿季強調，不會因為中國禁止輸入石斑魚，造成產業影響，農委會預估，今年會透過國內促銷與海外行銷和加工等方式，售出3600噸石斑魚，108年時，台灣輸出至中國石斑魚約1萬4000多公噸，109年與110年，雖然受疫情影響，只有6000多公噸，但也藉此讓國人更了解石斑魚吃法與用法，讓石斑魚在國內市場接受度越來越高，「所以我們有信心，把這3600噸透過國內行銷、冷凍加工或者是延緩上市，能夠讓漁民順利確保收入」。
陳駿季指出，中國也有對其他國家利用非關稅貿易障礙處理進出口問題，如果台灣仿效中國做比較武斷的方式，「那我覺得我們就不配當做一個自由貿易的國家」，一定會遵循機制處理。
下次世界貿易組織食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定SPS例會將在11月舉行，陳駿季透露，現在已經在處理鳳梨與鳳梨釋迦問題，一次不行就試兩次，會有越來越多的國家感同身受，中國利用產品貿易進行背後目的，相信SPS面對的壓力也會越來越大，「所以一次不回應不表示第二次不回應」，會持續在世貿組織框架下解決問題。