路遇浪貓跟牠說「需要幫忙來找我」　隔天竟就登門拜訪！

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安彦對這隻貓有印象，牠都在附近一間白色房子出沒、三餐都靠好心人士餵養，所以就稱呼牠「白宮貓」。某天當安彦經過白色房子時，看到白宮貓罕見地跟男主人在裡頭，一聊之下才曉得，原來餵養白宮貓的人似乎去住院，因此白宮貓最近來到這裡討飯，很可惜的是男主人下個月要搬家，沒辦法繼續餵下去。
看到白宮貓毛髮凌亂、骨瘦如柴，安彦產生憐憫之心彎腰就對白宮貓說：「如果你有需要就過來找我，我家就在轉角處。」第二天早上，當安彦打開大門時，看見聰明的白宮貓就坐在門口，表情彷彿在說：「你是不叫我來嗎？飯呢？」安彦對於此景驚訝萬分！
白宮貓並沒有吃光光安彦所準備的食物，正當安彦靠近仔細一瞧時，發現牠比以前看到的還要瘦小、毛髮稀疏似乎還看得到骨頭、聞起來像海洋的味道。基於擔心牠的健康狀況安彦帶牠去動物醫院檢查，獸醫估計白宮貓超過10歲，體重僅有2.6公斤，有口炎的情形。回來之後將白宮貓梳洗一番，並按照醫生的指示餵藥、補充營養保健品。
因為無法帶白宮貓進家裡的關係，安彦將白宮貓安置在庭院，從這時候開始，白宮貓天天準時來報到，吃飽的牠總會愜意地在庭院裡閒晃、乖乖讓人摸頭、展現出友好的態度，安彦對牠說：「歡迎隨時來，我會準備飯等你。」很高興看到白宮貓三餐有人照料了～（編輯：楊釆蓉）