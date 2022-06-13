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路遇浪貓跟牠說「需要幫忙來找我」　隔天竟就登門拜訪！

▲遇見挨餓的浪貓並指引住家：有需要來找我　隔天竟造訪討飯
▲遇見挨餓的浪貓並指引住家：有需要來找我　隔天竟造訪討飯

文／寵毛網

2022-06-13 14:19:26

傑克，實在是太神奇啦！日本有一名攝影師「安彦幸枝」以在自家庭院拍攝可愛訪客的喵喵身影而聞名，還出版過一本攝影作品《庭猫》，透過攝影作品傳達在繁忙的生活中停下來欣賞這些慵懶度日的貓咪們。某天，安彦在住家附近遇見一隻迷路的白底虎斑貓，看貓咪瘦弱的樣子指著不遠處的住家並好心地跟牠說：「喵喵～需要幫忙的話就來找我。」聰明的虎斑貓隔天竟登門拜訪！

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叩叩叩！有人在家嗎～（圖／安彦幸枝）
叩叩叩！有人在家嗎～（圖／安彦幸枝）
我照你說的來了喔～（圖／安彦幸枝）
我照你說的來了喔～（圖／安彦幸枝）
安彦對這隻貓有印象，牠都在附近一間白色房子出沒、三餐都靠好心人士餵養，所以就稱呼牠「白宮貓」。某天當安彦經過白色房子時，看到白宮貓罕見地跟男主人在裡頭，一聊之下才曉得，原來餵養白宮貓的人似乎去住院，因此白宮貓最近來到這裡討飯，很可惜的是男主人下個月要搬家，沒辦法繼續餵下去。


阿姆阿姆～好吃（圖／安彦幸枝）
阿姆阿姆～好吃（圖／安彦幸枝）
看到白宮貓毛髮凌亂、骨瘦如柴，安彦產生憐憫之心彎腰就對白宮貓說：「如果你有需要就過來找我，我家就在轉角處。」第二天早上，當安彦打開大門時，看見聰明的白宮貓就坐在門口，表情彷彿在說：「你是不叫我來嗎？飯呢？」安彦對於此景驚訝萬分！


吃飽玩一下（圖／安彦幸枝）
吃飽玩一下（圖／安彦幸枝）
白宮貓並沒有吃光光安彦所準備的食物，正當安彦靠近仔細一瞧時，發現牠比以前看到的還要瘦小、毛髮稀疏似乎還看得到骨頭、聞起來像海洋的味道。基於擔心牠的健康狀況安彦帶牠去動物醫院檢查，獸醫估計白宮貓超過10歲，體重僅有2.6公斤，有口炎的情形。回來之後將白宮貓梳洗一番，並按照醫生的指示餵藥、補充營養保健品。


謝謝招待～我吃飽了！（圖／安彦幸枝）
謝謝招待～我吃飽了！（圖／安彦幸枝）
因為無法帶白宮貓進家裡的關係，安彦將白宮貓安置在庭院，從這時候開始，白宮貓天天準時來報到，吃飽的牠總會愜意地在庭院裡閒晃、乖乖讓人摸頭、展現出友好的態度，安彦對牠說：「歡迎隨時來，我會準備飯等你。」很高興看到白宮貓三餐有人照料了～（編輯：楊釆蓉）


白宮貓變成固定小食客（圖／安彦幸枝）
白宮貓變成固定小食客（圖／安彦幸枝）

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