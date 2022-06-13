死亡+109例！無兒童個案　40多歲男「發病六天2症狀」亡

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另外，外界關心發病後到死亡間距，羅一鈞說，今日公佈的109例死亡個案中，有103例有掌握明確的發病日，分別是31例在發病內三天死亡，佔比30%，比先前降低；4到7天間距死亡者，有26位，占比25%；超過7天間距者，則有46位，佔比45%。羅一鈞補充表示，發病到死亡間距中位數從原本7天，減少到6天。
指揮中心統計，截至目前國內累計12,294,824例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,353,700例排除)，其中2,937,363例確診，分別為13,465例境外移入、2,923,844例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,280例COVID-19死亡病例，其中4,265例本土，個案居住縣市分布為新北市1,360例、臺北市760例、桃園市317例、臺中市304例、高雄市289例、臺南市198例、彰化縣161例、基隆市136例、屏東縣128例、宜蘭縣95例、雲林縣73例、花蓮縣71例、南投縣70例、新竹縣60例、臺東縣56例、嘉義縣55例、苗栗縣51例、嘉義市42例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。