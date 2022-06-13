住宿式機構定期提供免費快篩 住民、工作人員篩檢頻率曝
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，今（13）日代指揮官陳時中主持疫情記者會，會上宣布自六月中旬至七月底，將定期提供住宿型長照設施公費快篩，住民每週定期快篩2次，2至18歲者每週一次，未滿2歲得免篩，工作人員每週至少快篩一次，但若有症狀，不管住民亦或工作人員，都需直接執行快篩檢驗。
陳宗彥說，指揮中心在今日上午，已和地方政府社政跟衛政單位開會，針對住宿型機構定期提供公費快篩措施，住民每週定期快篩2次，2至18歲每週一次，未滿2歲可以免篩，工作人員則是每週定期快篩要至少一次；他強調，不管住民還是工作人員，只要有症狀都要快篩，未滿2歲者，考量孩子還小，有症狀就採取用PCR方式來做檢測。
若快篩檢出陽性者，陳宗彥指出，指揮中心會請專責醫療院所視訊診療立即投藥，在機構內確診者，三個月內免篩檢。（編輯：林莞茜）
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