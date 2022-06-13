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蘇偉碩批陳其邁見死不救　綠議員批混淆視聽

▲民進黨議員邱俊憲酸蘇偉碩消費高雄、混淆視聽。(圖／Nownews資料照片)
▲民進黨議員邱俊憲酸蘇偉碩消費高雄、混淆視聽。(圖／Nownews資料照片)

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-13 14:40:48

高雄市死亡人數逼近300人大關，醫師蘇偉碩今（13）日痛批市長陳其邁「邁擱見死不救」，並開出5項處方救高雄人，國民黨議員陳美雅則痛批，防疫數據都在打臉民進黨中央口中的「防疫模範生」陳其邁，民進黨議員邱俊憲則反批，種種醫療整備到了這位醫生口中，就變成了陳其邁「見死不救」？根本是混淆視聽，並要國民黨議員不要隨之亂舞。

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▲醫師蘇偉碩17日至台北地檢署告發農委會主委陳吉仲。（圖／記者潘千詩翻攝，2021.12.17）
▲醫師蘇偉碩痛批高雄市長陳其邁「邁擱見死不救」。（資料圖／記者潘千詩翻攝）
蘇偉碩提出五項處方，包括公布全年齡中重症及死亡數、開放12歲以上使用或自費使用抗病毒藥物、市府設立專戶接受捐款提供50歲以上染疫市民用藥、每位市民發放10既快篩、開放MIS-C病患公費檢驗抗體；並認為，陳其邁在專業上有重大缺失，在野力量必須整合，逼陳其邁公布兒童重症、死亡等數據，並要陳其邁直接打給王必勝反映防疫政策，救救高雄人的命。

國民黨議員陳美雅則質疑市長陳其邁的防疫作為與能力，指正當北部疫情漸漸趨緩之際，高雄疫情不只大大升溫，而且死亡數也屢創新高，「將帥無能累死三軍」，前線指揮出狀況，不僅醫護人員疲於奔命，也讓高雄市民陷於危險之中！

▲國民黨議員陳美雅批高雄市長陳其邁「將帥無能累死三軍」。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨議員陳美雅批高雄市長陳其邁「將帥無能累死三軍」。（圖／翻攝畫面）
對此民進黨議員邱俊憲則反酸，過去把萊克多巴胺跟搖頭丸亂比較胡說八道的蘇先生，在防疫之際不要想來消費高雄、發災難財。今天指控陳其邁見死不見，是生活在另外一個元宇宙嗎？這根本就是在混淆視聽、造謠抹黑。這段時間來，高雄市各大醫學中心、區域醫院與基層診所與防疫團隊不斷積極整備，都是為了能夠更積極救助需要醫療的市民朋友，怎麼，到了這位醫生口中，就變成了陳其邁「見死不救」。

▲市長陳其邁表示，疫情期間，高市府持續準備足量的快篩試劑，提醒市民朋友母親節後，多加留意自身健康狀況。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁。（圖／高市府提供）
邱俊憲說，蘇會這麼攻擊陳其邁也不意外，他過去就曾說過侯友宜市長的防疫表現是99分，陳其邁是不及格，但如果以他用累積確診死亡個案的數字來看，統計至昨天的數字，新北市是超過一千三百位，高雄是近三百位，每一條寶貴生命都很重要，但怎麼在特定人士的眼中，死亡病例破千的新北市就是好棒棒，而陳其邁就是見死不救？這不是雙重標準，是根本就沒有標準。

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