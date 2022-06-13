避免戰爭釀文化浩劫！「3D備份運動」席捲烏克蘭

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這項計畫在4月展開，希望能以數位方式保護烏克蘭珍貴的文化和精神遺產，由於掃描和建立的模型都相當精緻，專家相信，不只可用於教育目的，未來也能大大協助被破壞文物的重建；更重要的是，人們可以透過瀏覽這些以前習以為常的紀念碑、雕像等，發覺自己目前擁有、珍視的東西有多可貴。
報導指出，「備份烏克蘭」的發想主要來自一個叫「Virtue Worldwide」的組織，並與聯合國教科文組織等國際文物保護機構合作：「我們想打擊故意破壞烏克蘭遺產的恐怖行為，這是對1個國家的恐嚇，而事實也證明這是非常真實的。」
隨著計畫推行，有越來越多本地人加入搶救文化的行列，自推出以來，烏克蘭已有 6000多人下載了Polycam。基輔居民兼建築師卡明（Max Kamynin）就花了約1小時掃描了基輔1座建於西元1132年的東正教大教堂，該教堂於1935年曾被前蘇聯摧毀，後來在20世紀後期重建：「大型建築物比雕塑或紀念碑更難掃描，需要走遍整棟樓，如果可能的話，使用無人機的掃描效果會更好。」
報導聲稱，隨著烏克蘭民眾對保護國家歷史、藝術和文化的意識抬頭，「備份烏克蘭」已逐漸成為全民運動，Virtue Worldwide創意總監兼項目創始人湯瑪斯（Iain Thomas）表示：「我們建議人們，不要在有直接衝突的地區進行掃描...然而，每天仍有數十人為此外出，對我來說，這證明了民族自豪感是非常強大的驅動因素。」