動感實惠新優選 ─ Kia Stonic 1.0T智慧油電GT-Line試駕

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Kia在2021年在台導入小改款Kia Stonic時，除了保留1.4升自然進氣動力外，1.0升渦輪動力車型則全面換裝1.0T 48V輕油電混合動力系統，以1.0升渦輪增壓引擎與48V智慧油電MHEV系統。
電動馬達輔助的部分，主要在提升扭力，讓整體動力輸出更為順暢，最大馬力維持120PS/6000rpm，不過最大扭力則是自17.5kgm/1500~4000rpm，提升至20.4kgm/2000~3500rpm，增加了2.9kgm，實際試駕時，電動馬達所帶來的助益可說是相當明顯，補足了小排氣量渦輪動力初段加速的動力微空窗期，搭配7速雙離合器自手排變速系統的高效動力傳輸，起步後的加速動能十分線性飽滿，動力上的實際體感甚至好過配1.8升自然進氣動力的中型車。同時，其還配有「 Eco」，「Sport」和「Normal」三種模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，車主可依需求轉換，每一種模式下的動力輸出特性差異頗為明顯，營造出不同駕駛體驗與實際效能。
而搭配48V智慧油電MHEV系統後，好處除了扭力增加，補足加速力量空檔外，另一項精進之處就是油耗表現，更充沛順暢的動力，有效提升整體效能，平均油耗自17.8km/l進步至19.9km/l，進步了2.1km/l，以此級距的CUV來說，可說是相當顯著，也讓Stonic 1.0T動力車型的油耗表現在同級車中可說是名列前茅。
Stonic另一項特點就是有著同級車最優秀的主動安全配置，包括本次試駕的Stonic 1.0T智慧油電GT-Line在內，全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的Drive Wise智慧安全輔助系統，包含SCC 智慧巡航控制系統、HBA智慧遠近光燈調節系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)，與FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測)等完整安全輔助系統，同時還配有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，協助駕駛隨時掌握周遭車況，另外，被動安全部分，Stonic採用超過51%的AHSS先進高強度鋼材的車身結構，並搭配6具SRS輔助氣囊，整體配置同樣是同級車中的絕對前段班。
Stonic 1.0T智慧油電GT-Line在內外設計上與其他兄弟有何不同呢？外觀上，GT-line車頭以配置專屬造型的虎鼻式造型水箱護罩，另在水箱護罩與下氣壩之間另有三道進氣口，是與其他車型最容易辨識的地方，霧燈裝設位置也改置氣壩下緣，並輔以類金屬飾框裝飾，更具動感，此外，GT-line車型另提供芎蒼灰車身搭配雲雀黃車頂色、芎蒼灰車身色搭配艷麗紅車頂色兩款專屬車色，搭配GT-line專屬的鋼琴烤漆外後視鏡、17吋雙色切削輪圈，與車尾跑格化雙邊尾飾管，整體造型更為奔放。
車內部分，配置運動化D-Cut 方向盤，搭配類金屬及類碳纖維飾板與Tiger Nose 紋路複合材質座椅，呼應運動氣息，中控台上配有8吋多媒體影音觸控系統，並支援目前在百萬外內車款仍少見的Apple CarPlay™/Android Auto™無線連結功能，對應當前大家對手機連結的需求且更為便利；空間部分以B-Segment級距車款來說，算是中規中矩、剛好夠用，基本行李廂容積為352公升，並可擴充至最大1,155公升。
Stonic自在台上市以來，都以高CP值為人稱道，要配備有配備，要省稅能省稅，小改款後1.0T動力車型再加了48V輕油電系統，效能增加，省油性強化，可以再省一筆，2022年再追加的GT-line車型，提供消費者更具個性動感的新選擇，讓產品線更為完整，既可務實也可個性，想買一輛CUV，全車系都有Level 2等級電子輔助系統，怎麼買都超值。
| 車型
| Kia Stonic 1.0T智慧油電GT-Line
| 車身尺吋(mm)
| 4,140/1,760/1,520
| 軸距(mm)
| 2,580
| 車重(kg)
| 1,226
| 引擎型式
| 直三渦輪增壓汽油+48V Mild Hybrid
| 排氣量(c.c.)
| 998
| 最大馬力(hp/rpm)
| 120/6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 20.4/2,000~3,500
| 變速系統
| 九速雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 前輪尺寸
| 205/55 R17
| 後輪尺寸
| 205/55 R17
| 平均油耗(km/l)
| 19.9
| 售價(萬元)
| 88.9