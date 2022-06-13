美髮熟女手部「退化性關節炎」　多管齊下改善不適

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奇美醫學中心風濕免疫科醫師陳昭宇說明，退化性關節炎是全世界最常見的關節炎，影響3億以上人口，而且是最常引起行動不良的原因。最好發的部位是手部，其次是膝關節及髖關節；手部退化性關節炎的每年發生率約0.1至1.1%，女性的比率大於男性。
此外，約有六成的病人有家族遺傳，另外與需要使用手部工作的型態有關，而慣用手更容易產生退化性關節炎。
進程緩慢 發炎出現紅腫熱痛
陳昭宇指出，手部退化性關節炎的進展是個很緩慢的過程，會引起局部關節疼痛、僵硬、關節活動角度受限、握力以及捏力減少。關節摸起來會往兩側及背側突起，稱為遠端指間關節（Heberden’s結節）以及近端指間關節（Bouchard’s結節），指節也可能會變形。
如果產生發炎反應，局部的關節會有紅腫熱痛的狀況，更嚴重的手部退化性關節炎，稱為「侵蝕性退化性關節炎」，發生部位在指間關節的以女性為多，而發生在姆指的腕掌關節炎的則以男性為多；局部關節也會合併發生滑膜炎、肌腱腱鞘炎。
藥物、針灸與熱療治療 患者需自我管理
治療的方式，最核心的部分是教導病人如何自我管理，包含如何保護關節、合適活動、重量調整等。藥物部分最主要的還是使用口服止痛藥，另外像是關節內注射類固醇、局部使用的止痛藥、軟骨素等都可以使用；除了藥物以外，還包含了運動、熱療、針灸、肌能系貼布治療、關節矯形器、石蠟療法等。
陳昭宇強調，隨著年紀漸長，關節退化無可避免，而手部退化性關節炎雖是不可逆的疾病，但是若能早期發現，配合藥物及非藥物的治療，調整生活型態及運動，大多可以得到疾病控制與症狀改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54057
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