疫情降溫！本土＋45,110　住宿機構定期公費快篩至7月底

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個案縣市分布
- 高雄市7,184例
- 臺中市6,694例
- 新北市5,470例
- 桃園市3,971例
- 臺南市3,969例
- 彰化縣3,545例
- 臺北市3,099例
- 屏東縣1,924例
- 新竹縣1,160例
- 苗栗縣1,140例
- 雲林縣1,034例
- 南投縣1,021例
- 嘉義縣849例
- 新竹市792例
- 宜蘭縣723例
- 花蓮縣674例
- 基隆市535例
- 嘉義市518例
- 臺東縣471例
- 澎湖縣199例
- 金門縣97例
- 連江縣12例
指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中最年輕為40多歲男性，已接種3劑疫苗，有酒精性疾患，在5月20日確診，並於26日死亡，因呼吸衰竭與心血管病變死亡。
至於重症方面，羅一鈞說明，新增1例兒童重症，個案為2歲男童併發哮吼，沒有慢性病史，6月2日發燒、咳嗽到診所快篩後陽性，返家服用症狀治療藥物，6月3日出現喘鳴聲、咳嗽呼吸有雜音、聲音沙啞；6月4日呼吸喘送急診，因呼吸窘迫插管入住加護病房使用呼吸器、類固醇、腎上腺素、瑞德西韋等藥物治療，已在6月11日拔管移除呼吸器，預計近日可出院。
目前國內累計有50例兒童重症個案，18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、5例哮吼，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、MIS-C8例、5例家中死亡，其中，5例哮吼有3例已經出院，2例移除呼吸器、住院治療中；其中17例死亡，包含5例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。
住宿式機構定期公費快篩 住民每週2次、人員每週1次
代理指揮官陳宗彥宣布，6月中旬至7月31日止，指揮中心提供住宿式機構定期公費快篩措施，其中住民每週定期快篩2次，2-18歲每週1次，未滿2歲免篩。另有症狀時也必須進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療並投藥。
至於工作人員，也要定期快篩，每週定期快篩至少1次，且有症狀時進行快篩。住民及工作人員確診3個月內則免篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54107
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