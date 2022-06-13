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台中+6694！兒童疫苗之亂記取教訓　第2劑將開設快打站

▲蘇貞昌（左一）雖指示開設大型快打站，仍無法平息台中兒童疫苗之亂。（資料畫面／蔡其昌辦公室提供，2022.06.13）
▲蘇貞昌（左一）雖指示開設大型快打站，仍無法平息台中兒童疫苗之亂。（資料畫面／蔡其昌辦公室提供，2022.06.13）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-13 16:10:112022-06-13 16:12:01

台中市今（13日）新增6694例本土確診，是6月以來最低。副市長令狐榮達指出，人數下降是假日效應，高原期是否持續尚待觀察，另兒童疫苗覆蓋率已達77.38%，高於全國平均值，「其他多是不想打和不能打的」。上月底兒童疫苗之亂殷鑑不遠，中市府今主動宣佈，施打第2劑兒童疫苗時，除了原規劃的醫療院所和校園，也會加開大型施打站。

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6月起北部疫情緩和、中南部升溫，台中市上星期連3天確診人數全國冠軍，昨、今兩日略低於高雄市。副市長令狐榮達今在防疫記者會中表示，降到6千多例應是假日效應，這波高原期是否已到尾端，必須再觀察2、3天才能判斷。

台中校園施打兒童疫苗作業於上周五結束，統計至昨日為止，兒童莫德納已施打3萬7200人、兒童BNT11萬2923人，總共15萬123人，5至11歲幼兒接種完成率77.38%。優於全國的72.5%，在六都排名第3。令狐榮達指出，「剩下的多是沒有意願、因確診不能打的，如果家長改變心意，隨時歡迎預約。」

▲台中市兒童疫苗施打率已達77.38%，在六都僅次於台南、高雄。 （圖／台中市政府提供，2022.06.13）
▲台中市兒童疫苗施打率已達77.38%，在六都僅次於台南、高雄。 （圖／台中市政府提供，2022.06.13）
台中市上月因校園施打時程明顯落後鄰近縣市，引發一波兒童疫苗之亂，藍綠互指對方惡意放假消息，行政院長蘇貞昌指示加開快打站，讓心急父母能帶孩子早幾天接種疫苗。市長盧秀燕則說明市府並非不開大型快打站，而是考量群聚風險，主張校園接種最安全。

藍綠口水噴不停之際，一波未平一波又起，台中榮總同時負責中央公園大型給藥站、科博館兒童疫苗快打站，爆出市府不讓醫護在端午連假喘息一天、中榮院長陳適安感慨市長盧秀燕「殘忍」的爭議。之後給藥站、快打站先後收攤，中榮回歸醫療照護本位，風波暫急。

指揮中心傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議日前討論決議，5至11歲兒童疫苗間隔，將從現行12周縮短到4周即可施打，亦即最快6月下旬接種第2劑。

▲台中市衛生局長曾梓展表示，市府正規劃開設大型快打站，為孩子們開打第二劑兒童疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.13）
▲台中市衛生局長曾梓展表示，市府正規劃開設大型快打站，為孩子們開打第2劑兒童疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.13）
台中市衛生局長曾梓展在防疫記者會表示，目前台中市尚有2萬多劑Bnt兒童疫苗，未來中央將再提供。對於6月底可望開打第2劑，他表示市府已積極準備中，除了醫療院所、校園都可施打，市府也正規劃開設大型快打站。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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