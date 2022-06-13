台中+6694！兒童疫苗之亂記取教訓　第2劑將開設快打站

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台中校園施打兒童疫苗作業於上周五結束，統計至昨日為止，兒童莫德納已施打3萬7200人、兒童BNT11萬2923人，總共15萬123人，5至11歲幼兒接種完成率77.38%。優於全國的72.5%，在六都排名第3。令狐榮達指出，「剩下的多是沒有意願、因確診不能打的，如果家長改變心意，隨時歡迎預約。」
台中市上月因校園施打時程明顯落後鄰近縣市，引發一波兒童疫苗之亂，藍綠互指對方惡意放假消息，行政院長蘇貞昌指示加開快打站，讓心急父母能帶孩子早幾天接種疫苗。市長盧秀燕則說明市府並非不開大型快打站，而是考量群聚風險，主張校園接種最安全。
藍綠口水噴不停之際，一波未平一波又起，台中榮總同時負責中央公園大型給藥站、科博館兒童疫苗快打站，爆出市府不讓醫護在端午連假喘息一天、中榮院長陳適安感慨市長盧秀燕「殘忍」的爭議。之後給藥站、快打站先後收攤，中榮回歸醫療照護本位，風波暫急。
指揮中心傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議日前討論決議，5至11歲兒童疫苗間隔，將從現行12周縮短到4周即可施打，亦即最快6月下旬接種第2劑。
台中市衛生局長曾梓展在防疫記者會表示，目前台中市尚有2萬多劑Bnt兒童疫苗，未來中央將再提供。對於6月底可望開打第2劑，他表示市府已積極準備中，除了醫療院所、校園都可施打，市府也正規劃開設大型快打站。
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