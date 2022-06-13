孩童確診病程快　中醫及早治療成效顯著

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王小弟發燒至38度多，喉嚨疼痛、全身倦怠無力，且因不停乾咳而聲音沙啞。台南市立醫院中醫部鍾奕璇醫師表示，以中醫角度而言，新冠肺炎屬溫熱之邪，又正值春夏交接之際，氣候不僅漸漸炎熱，也變得多雨潮濕，此時更易感溫熱邪氣。針對王小弟的病況，給予柴葛解肌湯以清熱解肌、緩急止痛，及金銀花、連翹、生甘草以清利咽喉；服藥三天後，發燒已退，喉嚨痛大幅緩解，恢復孩子應有的活力。
小兒發病迅速 及時治療恢復快
鍾奕璇醫師指出，根據中醫病理，小兒「發病容易，傳變迅速」，容易受到外在環境或飲食不潔的影響而生病，且得病之後變化迅速，故須謹慎待之；但小兒「臟氣清靈，易趨康復」，經及時恰當的治療仍容易恢復。
若家中孩童染疫，除了隨時觀察病情變化外，可善用西醫及中醫之視訊醫療資源，以得到及時的診治。
兒童出現這些症狀 應盡快就醫
雖然本次感染Omicron的患者大多為輕症或無症狀，但仍不可輕忽。鍾奕璇醫師提醒，除了平時勤洗手、戴口罩、維持社交距離之外，養成良好的生活作息及健康的飲食習慣，也是防病保健的關鍵。
此外，根據中央流行疫情指揮中心公告，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，要撥打119或緊急時由同住親友送醫，才不會錯失治療時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54056
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