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孩童確診病程快　中醫及早治療成效顯著

孩童確診病程快　中醫及早治療成效顯著
孩童確診病程快　中醫及早治療成效顯著

健康醫療網

2022-06-13 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】本土疫情持續延燒，甚至出現不少孩童染疫後，演變為重症或死亡的案例，讓家長們惶恐不安，十分擔憂家中孩童的健康狀況。9歲的王姓學童，日前因出現了發燒、喉嚨痛等症狀，至醫院採檢後確診，並於隔日透過視訊門診看診，服藥三天後病症緩解許多。

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新冠肺炎屬溫熱之邪　中醫調理緩解不適

王小弟發燒至38度多，喉嚨疼痛、全身倦怠無力，且因不停乾咳而聲音沙啞。台南市立醫院中醫部鍾奕璇醫師表示，以中醫角度而言，新冠肺炎屬溫熱之邪，又正值春夏交接之際，氣候不僅漸漸炎熱，也變得多雨潮濕，此時更易感溫熱邪氣。針對王小弟的病況，給予柴葛解肌湯以清熱解肌、緩急止痛，及金銀花、連翹、生甘草以清利咽喉；服藥三天後，發燒已退，喉嚨痛大幅緩解，恢復孩子應有的活力。

小兒發病迅速　及時治療恢復快

鍾奕璇醫師指出，根據中醫病理，小兒「發病容易，傳變迅速」，容易受到外在環境或飲食不潔的影響而生病，且得病之後變化迅速，故須謹慎待之；但小兒「臟氣清靈，易趨康復」，經及時恰當的治療仍容易恢復。

若家中孩童染疫，除了隨時觀察病情變化外，可善用西醫及中醫之視訊醫療資源，以得到及時的診治。

兒童出現這些症狀　應盡快就醫

雖然本次感染Omicron的患者大多為輕症或無症狀，但仍不可輕忽。鍾奕璇醫師提醒，除了平時勤洗手、戴口罩、維持社交距離之外，養成良好的生活作息及健康的飲食習慣，也是防病保健的關鍵。

此外，根據中央流行疫情指揮中心公告，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，要撥打119或緊急時由同住親友送醫，才不會錯失治療時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54056

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