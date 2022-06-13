衝浪女神！浪花母女檔Kimberly陳美彤與女兒又奪金

STARFiSH星予運動經紀旗下，台灣知名的浪花母女檔Kim berly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁， 雙雙傳出亮眼佳績捷報！Kimberly陳美彤在WRS第四場世 界排名積分賽事再度奪金，穩坐世界排名第一寶座。而女兒Joce lyn陳宥蓁也拿下CWSA世界排名賽系列線上賽第三場Amat eur Women Surf銅牌，以及臺灣盃國際滑水賽快艇衝浪Outlaw女子金 牌！熱血無極限的Kimberly陳美彤也非常熱衷公益，明6月 14日上午十時將受邀出席台北捐血中心所舉辦的國際捐血日公益記 者會，地點於士林台北表演藝術中心。





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▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）

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