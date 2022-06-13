衝浪女神！浪花母女檔Kimberly陳美彤與女兒又奪金
▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）
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▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）
STARFiSH星予運動經紀旗下，台灣知名的浪花母女檔Kim
berly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁， 雙雙傳出亮眼佳績捷報！Kimberly陳美彤在WRS第四場世 界排名積分賽事再度奪金，穩坐世界排名第一寶座。而女兒Joce lyn陳宥蓁也拿下CWSA世界排名賽系列線上賽第三場Amat eur Women Surf銅牌，以及臺灣盃國際滑水賽快艇衝浪Outlaw女子金 牌！熱血無極限的Kimberly陳美彤也非常熱衷公益，明6月 14日上午十時將受邀出席台北捐血中心所舉辦的國際捐血日公益記 者會，地點於士林台北表演藝術中心。
全球最大快艇衝浪協會CWSA在6月10日公布最新世界排名成績 ▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供） ，Kimberly陳美彤繼三月攻頂Masters Women Surf世界排名第一位後，在WRS (World Ranking System) 第四場世界排名積分賽事， 再度奪金穩坐世界排名第一寶座。這一場積分為 Silver Level Module, 更為挑戰，陳美彤在Difficultly、Intensity 、Variety、Execution都拿下最高分，擊敗香港、 美國、南韓、俄羅斯⋯等國選手，獲得金牌殊榮。 這是她今年度的第二面國際賽金牌入帳，也再次為她登頂Maste rs Women組別的世界第一！她開心興奮地表示：「 這是最棒的生日禮物！為自己多年的努力帶來肯定！」
帶她訓練的國家隊滑水教練林昊廷給予高度肯定：「
實體賽道賽事只有一次動作展現的機會，Kimberly能獲得這 次比賽的冠軍，代表她對於高難度動作的掌握度是相當的純熟， 才能夠擊敗各國好手。Kimberly把握每一次的下水練習， 態度非常的積極認真，專注的不斷重複練習所有動作， 並持續挑戰更困難的技巧， 透過每一次的修正及影片分析讓她不斷地突破， 並搭配專項肌力的訓練讓身體能更穩定的操控衝浪板， 讓動作更有爆發力，期待Kimberly接下來的賽事能持續獲得 佳績。」除了國際賽事奪金，臺灣盃線上賽成績揭曉， 陳美彤也不意外的獲得公開女子快艇衝浪金牌！ Jocelyn陳宥蓁由於國際賽年齡的限制，今年她開始投入Am ▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供） ateur Surf組別，四月才在年度第二場WRS世界排名積分賽獲得第五 名成績，該組世界排名第19， 接著又在今年第三場排名積分賽上取得更好的銅牌佳績，將WRS世 界排名一舉推升至全球第8，截至六月的國際賽成績積分， 她的國際排名為全球第十位。不只國際賽屢創佳績， 國內賽也傳捷報！剛參加完拖艇滑水國家代表隊選拔賽， 榮獲快艇衝浪公開女子組銀牌，並在台灣盃國際滑水線上賽，獲得O utlaw組的金牌！ Kimberly陳美彤挑戰體操圓兒時夢，斜槓人生充滿無限熱情 ▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）
6月10日剛滿44歲的陳美彤，不僅是快艇衝浪好手，
本身也是擁有美國運動委員會ACE-CPT等十張證書的專業健身 教練，多年的規律運動，讓她保有健美身材， 完全看不出來是兩個孩子的媽媽，媒體更給她「快艇衝浪女神」 的封號。除了滑水上的傑出表現，熱愛挑戰的她， 去年底開始接觸體操從零學起。小學時期曾夢想當體操運動員， 因為學業壓力無法實踐一直有遺憾，如今在三十年後才開始學習， 除了運動細胞很好也非常努力，目前已經成功學會後空翻、後手翻、 側空翻等高難度動作，為自己小時候的兒時夢想圓夢。 雖然年過四十，不向年齡屈服的Kimberly陳美彤， 非常激勵人心，每每表現與挑戰都讓人驚呼連連，在臉書社群 Kim擁有超過12萬粉絲，互動非常熱絡。 berly的熱血人生 曾經挑戰Salsa、鋼管舞、空中環，仍然不斷給自己新目標， 也考慮挑戰明年度的全國體操賽社會組， 希望實際感受一下體操競技場上的氛圍。（點選收看 Kimberl） y體操奇幻旅程影片 非常熱情也熱愛分享的陳美彤，豐富的斜槓身分和經歷， 本身就是一個勵志故事，曾出版「不設限的美麗」 分享自己過往的心路歷程，獲得不少讀者好評， 也常常受邀企業及校園演講，總是帶來強大的共鳴。 適逢生日也對自己期許，今年仍會持續努力把剩下的滑水賽事完成， 明年將考慮減少參加國際賽， 希望投入更多時間精力來幫助推廣國內水上運動和河川海洋環境宣導 公益。為了推動女性熱血生活，Kimberly不只教授女性健身 課程，自去年起投入《女力圓夢公益計畫》，不但參與分享， 也付諸自己的時間無償教學。透過與滑水學校合作， 陪伴鼓勵更多民眾來水上挑戰自我，一起切磋交流。 自去年起已帶動近200位素人成功站到水上， 未來也將定期與協會及俱樂部合作，推廣各種水上運動。 擁有虔誠信仰的她，說自己很知足感恩現有的生活，「 運動生活為我帶來很正向的轉變，生日願望很簡單， 希望能繼續走在神的帶領中，把自己所擁有的能量， 分享帶給更多人。」 傳承母親熱血基因，水上美人魚Joycelyn陳宥蓁耀眼發光
剛滿15歲的Jocelyn陳宥蓁，從小跟著媽媽滑水，
在衝浪時三番兩次被魚賞巴掌，因而躍上新聞版面，多了「 水上美人魚」的稱號。這幾年國內外賽事也屢傳捷報， 十一歲起開始正式學習快艇衝浪， 啟蒙師承台灣快艇衝浪教母李瑋珊，曾於2019年和媽媽Kimb erly陳美彤共同赴韓國參加WWA亞洲盃快艇衝浪錦標賽， 母女獲雙金，Jocelyn獲得青少女快艇衝浪冠軍， 並加入全球最大快艇衝浪CWSA青少年組賽事， 累積不少比賽經驗，最好成績曾來到Juniors Wakesurf 世界排名第八。 承襲了爸媽運動細胞的Jocelyn陳宥蓁，從小涉獵多項運動， 也是各運動校隊中的奪牌常勝軍。升上九年級後課業壓力更為繁重， 但仍然堅持花時間在最喜歡的水上運動，希望能像媽媽看齊， 不要放棄運動之路。Jocelyn陳宥蓁說：「 媽媽給我的影響其實很大，有時候看她這個年紀都努力成這樣， 我就覺得自己其實也可以。除了運動，我也想像媽媽一樣， 做一些有意義的事情， 媽媽帶領了很多像她一樣年紀的女性挑戰自我， 我也可以把我喜歡的運動帶給更多小朋友。 我們現在的學習壓力很大，但每次在水上我都很快樂， 希望大家除了書本上，也能走到水上看看這美麗的大自然。」 ▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供） ▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）