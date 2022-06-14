五星酒店大玩強強聯手！晶華「機+酒2.0」　禮物比房價高

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繼「住房送手機」百間客房1小時之內完售之後，台北晶華酒店再接再厲推出「晶華機+酒2.0」超值住宿專案，這次送給房客的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」是2022年全新推出的EH-NA0G秀髮極潤之鑰限量精裝版，最大的特色就是以獨家「高滲透奈米水離子」技術，讓水分可以滲透至頭皮與髮芯，滋潤頭髮內部，使秀髮滋潤度提升1.9倍。同時，2倍礦物負離子更能在頭髮上形成保護膜，對抗染髮退色問題，且避免UV傷害及摩擦受損。除此之外，此機更配有全新進化的風量部件設計，搭配強弱風差的速乾噴嘴，速乾效率可提升20%。被美髮界喻為殿堂級的吹風機還有5種美髮潤肌模式可自由切換，保持頭皮清爽與健康。
台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，四月推出的住房送手機專案造成市場很大的迴響，許多望有紛紛留言「許願」希望晶華可以再推出各式送「機」的住房專案，包括咖啡機、汽泡機、除濕機、血氧機等，這次便與Panasonic合作，推出保證超值又絕對實用的誘因，期望能夠吸引追求生活質感的消費者注意。「晶華機+酒2.0」超值住宿專案6月14日起將於官網開賣，可預訂7月底前的房間，除自助早餐買一送一外、平日入住還享客房升等，數量有限、售完為止，訂房加購高鐵還有7折起的優惠。
雙層餐車！擁抱繁華城市晝夜美景
另外，台北寒舍艾美酒店首次與「臺北市雙層餐車」合作，於6月16日至9月16日期間攜手打造「幻夏．饗粵」粵味食尚之旅，在品味極致美食的同時，讓乘客可以180度的遼闊角度眺望天空與城市美景，在輕快節奏的爵士音樂中，展開米其林粵味之旅。
餐車慢駛穿梭於摩天大樓與蔥鬱綠蔭間，沿途由服務人員解說介紹景致，同時優雅地將餐點送至餐桌享用。路線行經綠建築陶朱隱園、微風南山、台北101、國父紀念館等熱門觀光景點。
餐點部分則由台北寒舍艾美酒店行政主廚吳銘儒展演精湛手藝，領軍「寒舍食譜」中餐廳以東方粵味打造「雙層餐車」第三季餐點，將傳統的廣東老味道幻化為精緻美麗的豐餚。
「米其林粵式下午茶」
包含寒舍食譜饕客必點的「鮮蝦腐皮卷」一口咬下金黃酥脆外皮，整尾的肥彈草蝦躍上舌尖。造型小巧玲瓏的「菠蘿叉燒包」鹹甜誘人滋味中感受厚實的叉燒肉塊。細緻層層酥皮的「千層蘿蔔酥」製作過程不加一滴水，入口滿是清甜多汁的新鮮蘿蔔絲。僅招待餐廳VIP貴賓的「竹香八寶糯米雞」特別加入叉燒、臘腸、雞粒、鹹蛋黃等豐富餡料，尾韻透出一絲竹葉清香。外型吸晴的「熊貓奶黃流沙包」指尖輕輕撥開外皮，金澄亮黃的鹹蛋黃內餡緩緩流瀉而出。竹炭粉製成的「箔金芝麻流沙包」特添入豬油的芝麻流沙香濃滑口。結合愛玉的經典甜品「楊枝甘露蜜愛玉」甜蜜涼感沁入心扉，以及「寶島四季鮮水果」與餐車特贈的「造型雞蛋糕」。
「米其林粵式晚間套餐」
以清爽開胃的寒舍食譜人氣小菜「小卷黃金泡菜」與「鎮江陳醋蜇頭」輕揭夜晚序幕，餐廳VIP限定的「烏魚子海鮮沙拉」鮮甜手剝白蝦、台南烏魚子與柚子和風醬交織出清爽大海風味。「竹笙野菌老火煲雞粥」以文火慢熬六小時的雞粥添入野菇、竹笙與雞肉，溫醇入喉暖心又暖胃。主廚精心設計兩款主菜「鮑汁燉和牛臉頰」與「鮑汁燉聖路易子排」，先將和牛臉頰肉與豬肋排烹調後，以匯聚雞骨、赤肉、金華火腿等精華的醬汁大火滾燉一小時，讓味道充分融入，搭配拌入雞油的薑蔥撈飯與季節時蔬，絕佳滋味令人難忘。甜點特地獻上綿密香濃的手工「寒舍食譜奶黃餅」以及滑嫩冰涼的「花生杏仁豆腐」，為米其林餐車饗宴畫上美好句點。
享受夏日悠哉之餘，防疫依舊不鬆懈，業者表示每日進行體溫量測與配戴口罩製作餐點，餐車每日進行例行消毒之外，每個餐期結束後亦加強消毒作業，餐服人員與駕駛皆已完整接種三劑疫苗，出勤前亦會進行快篩檢驗，讓乘客安心體驗美食旅程。