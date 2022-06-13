凶宅開價4580萬！網一看照片嚇傻 「屋主是傳奇女星」
在房價如此高，薪水又低的狀況下，買房顯得更加困難，有些人會選擇價格較低的「事故屋」，也就是凶宅，日前有一個專門刊登凶宅屋的臉書社團，貼出一則事故屋出售的資訊，開價4580萬，提示為屋主自縊，送醫後7天不治，根據屋內的擺設，有網友認出了屋主，竟是已故女星于楓。
從刊登的資訊來看，地點是位於台北市松山區復興北路，屋齡40年，格局3房2廳2衛，資訊欄中特別提到：「此物件事故原因為20多年前，屋主家中輕生，送醫搶救七日後身亡，屋主現在含淚限時出售，最低不二價3xxx萬。」網友立刻根據資訊，推測出屋主很有可能是已故女星于楓，紛紛留言：「不會是于楓的房子吧」、「我知道她的房子好像就在那一帶」。
當年于楓因為前衛、火辣的作風走紅，當紅之際愛上有婦之夫，因此開始了長達16年的不倫戀，她三度輕生都被救回，但去意已決的她再度選擇了結生命，讓生命定格在35歲那年。
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