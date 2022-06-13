COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

明星乾拌麵排名出爐！Toyz竟狂讚「這款」：真的值得一買

▲Toyz評比市面上4位名人代言的乾拌麵，沒想到「這款」竟然讓他忍不住推薦大眾，「真的值得一買」。（圖／Toyz Youtube頻道）
▲Toyz評比市面上4位名人代言的乾拌麵，沒想到「這款」竟然讓他忍不住推薦大眾，「真的值得一買」。（圖／Toyz Youtube頻道）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 19:22:38

現今明星代言的乾拌麵越來越多款，每個口味、價錢均有特色，時常被婆媽們秒殺銷售一空。對此，譽有「美食公道伯」的YouTuber「Toyz」，就以顧客的角度分別評比王偉忠、炎亞綸、A-lin、大蛇丸的乾拌麵，沒想到冠軍出乎意料，就連Toyz都讚不絕口「輾壓一切」、「真的值得一買」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyz在11日推出YouTube新影片《明星乾拌麵評測Part2！最強的新秀挑戰賽正式登場！究竟能誰成功上位？》並帶來王偉忠代言的「福忠眷村醬麵-醋香椒麻」、大蛇丸的「銷魂麻辣肉燥麵」、炎亞綸的「火火選物-台式麻辣」以及A-lin的「老媽拌麵-擔擔麵」。

▲明星乾拌麵評比出爐！Toyz狂讚「這款」：輾壓一切想吃完。（圖／Toyz Youtube頻道）
▲Toyz表示，大蛇丸的麵雖然價格最貴，但貴的有道理，肉燥又香又好吃。（圖／Toyz Youtube頻道）
首先是王偉忠和大蛇丸的PK，Toyz形容，偉忠哥的拌麵香氣逼人，而蛇丸則有明顯的肉燥味，而在味道上，蛇丸的辣度後勁較強，肉燥入口時很香，而偉忠哥的味道普通，相對遜色許多，「以香氣來說，這碗（王偉忠）絕對屌打，味道來說，蛇丸這碗反而比較好吃」。

Toyz更稱讚大蛇丸的是會讓人想要吃完的，「入口香，口感順、後勁麻、小辣」，雖然是今天單價最貴的，但貴的有道理，「拌麵只要放肉燥的，成本來說都會比較高啊，明顯的放了許多肉燥」。

再來是炎亞綸對決A-lin，Toyz表示，A-lin的擔擔麵味道很香，很好吃，就連不愛吃細麵的他都讚賞有佳，「口感很好，每一條很分明，不會糊在一起」更形容「吃過這麼多乾拌麵以來，它算是最好吃的，會想把整碗吃完，真的太好吃了，整碗吃起來就是爽，完全是開心的」。

Toyz更大讚，A-lin的擔擔麵，就算對決偉忠哥、大蛇玩「這個擔擔麵也是屌打，輾壓一切」。至於炎亞綸的乾拌麵，Toyz則坦言味道吃起來相對無聊，唯一贏別人的點就是比較便宜，然後不算難吃，就是非常普通的拌麵，「沒辦法，亞綸選手遇到的對手太強」。

▲明星乾拌麵評比出爐！Toyz狂讚「這款」：輾壓一切想吃完。（圖／Toyz Youtube頻道）
▲A-lin的乾拌麵讓Toyz讚不絕口，非常罕見的想要推薦給大家吃。（圖／Toyz Youtube頻道）
最後Toyz做結論時，仍不忘大讚A-lin的乾拌麵，「是我吃過數一數二最好吃的，不得不說，雖然不是業配，但是我也很推薦給大家吃一下，有點水平。」同時也以綜合價錢來說，不僅價格合理，同時也好吃，真的值得一買。

網友紛紛留言，「ALIN已經兩款好評了 看起來品質有保證」、「Alin的真的很好吃，當時留學，在華人超市有的乾拌麵都吃過一輪，他是唯一一直在家裡必備的」、「老媽的拌麵系列是真的不錯，當初老媽拌麵上榜全球十大泡麵，買來吃的時候，就覺得印象很好了」。（編輯：詹鎰睿）


Toyz嫌狗都不吃！「顏清標水餃」竟獲千千好評　排進前三

阿婆想吃麵不敢說！牛肉麵老闆承諾「1句話」　感動萬人

28歲就退休！288萬YTR宣布當老闆　「狂開50間店」賣漢堡

明星水餃排名出爐！Toyz評「它」：狗都不吃　粉絲哀悼中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀