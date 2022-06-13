明星乾拌麵排名出爐！Toyz竟狂讚「這款」：真的值得一買

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首先是王偉忠和大蛇丸的PK，Toyz形容，偉忠哥的拌麵香氣逼人，而蛇丸則有明顯的肉燥味，而在味道上，蛇丸的辣度後勁較強，肉燥入口時很香，而偉忠哥的味道普通，相對遜色許多，「以香氣來說，這碗（王偉忠）絕對屌打，味道來說，蛇丸這碗反而比較好吃」。
Toyz更稱讚大蛇丸的是會讓人想要吃完的，「入口香，口感順、後勁麻、小辣」，雖然是今天單價最貴的，但貴的有道理，「拌麵只要放肉燥的，成本來說都會比較高啊，明顯的放了許多肉燥」。
再來是炎亞綸對決A-lin，Toyz表示，A-lin的擔擔麵味道很香，很好吃，就連不愛吃細麵的他都讚賞有佳，「口感很好，每一條很分明，不會糊在一起」更形容「吃過這麼多乾拌麵以來，它算是最好吃的，會想把整碗吃完，真的太好吃了，整碗吃起來就是爽，完全是開心的」。
Toyz更大讚，A-lin的擔擔麵，就算對決偉忠哥、大蛇玩「這個擔擔麵也是屌打，輾壓一切」。至於炎亞綸的乾拌麵，Toyz則坦言味道吃起來相對無聊，唯一贏別人的點就是比較便宜，然後不算難吃，就是非常普通的拌麵，「沒辦法，亞綸選手遇到的對手太強」。
最後Toyz做結論時，仍不忘大讚A-lin的乾拌麵，「是我吃過數一數二最好吃的，不得不說，雖然不是業配，但是我也很推薦給大家吃一下，有點水平。」同時也以綜合價錢來說，不僅價格合理，同時也好吃，真的值得一買。
網友紛紛留言，「ALIN已經兩款好評了 看起來品質有保證」、「Alin的真的很好吃，當時留學，在華人超市有的乾拌麵都吃過一輪，他是唯一一直在家裡必備的」、「老媽的拌麵系列是真的不錯，當初老媽拌麵上榜全球十大泡麵，買來吃的時候，就覺得印象很好了」。（編輯：詹鎰睿）