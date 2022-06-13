爸媽誤信庸醫讓病症加重 男星遭宣告「四肢將完全萎縮」
生命鬥士歌手蔡義德週日開心出席逢甲大學EMBA碩士班畢業典禮，取得文創管理碩士，現場還驚喜獲頒「新典獎」的殊榮，在一雙寶貝兒女陪同下，蔡義德開心表示：「感謝有母親的鼓勵，讓我能堅持的完成學業，人生活到老學到老」，5年前他被醫生宣告「四肢將漸凍」，蔡義德樂觀直言，沒時間嘆氣，目前努力積極復健，把握時間及時圓夢，高雄巨蛋開唱與攻讀博士學位為下個目標。
在一雙寶貝兒女陪同下開心出席領取畢業證書，蔡義德開心表示：「兩年對一般人而言也許是很短的時間，對我而言卻是無比的漫長，家住南部，為了上課到台中，每次開車往返需要四個小時，而攻讀碩士班，演出活動也必須有所割捨，兩年來幾乎沒有請假過，期間也曾因為課程繁重，一度想放棄，感謝母親的鼓勵『做事就要有始有終』，讓我硬撐過來。」
56歲的蔡義德以堅強信念，一路走來感動許多人心，一歲時即因感冒得到小兒麻痺，雙腿不良於行，到了8歲，父母誤信密醫，導致左手開始萎縮，只能以輪椅代步，33歲時繼承父業養鴨，經營鴨與鵝肉等相關加工等食品。而他在5年前被醫生告知：「四肢將會漸漸的完全萎縮。」蔡義德坦言曾短暫傷心，但很快的就收拾好心情，已習慣不能有太多時間悲傷，目前正在跟時間賽跑，五月曾因確診，在家休養，蔡義德提到：「感謝大家關心，我算是輕症，沒有發燒只有咳嗽與全身痠痛，很快的就康復了。」蔡義德也提到現在除了積極的做四肢復健外，正積極準備完成所有的心願，未來想在高雄巨蛋開唱。