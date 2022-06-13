金城武露臉了！蓄鬍晉升熟男　喊話：想過普通人生活 

人不在江湖，江湖卻始終有他的傳說，實為男神金城武的最佳寫照，自從2017年推出後電影《喜歡你》之後，這幾年鮮少現身銀光幕，僅在手遊廣告亮相，一如往常低調，他本月難得登上中國《ELLEMAN睿士》雜誌封面，以西裝畢挺、蓄鬍的紳士形象，出現在影迷面前，展現獨特熟男魅力。





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▲最神祕男神金城武已經多年未出現螢光幕。（圖／NOWnews影像中心）

▲金城武去年代言手遊遊戲。（圖／翻攝網路）

金城武在台灣、日本都有多處房產，經濟生活無虞，平日出入相當低調，喜歡打電玩遊戲，愛惜羽毛的他嚴選劇本，對於出演電影作品相當謹慎，去年返台拍攝電玩廣告，罕見有新作亮相，還曾傳出空姐在機上要求簽名，他客氣答應後，回頭卻申訴對方打擾休息的新聞，顯見男神多麼企盼低調的普通人生活。





這次難得拍攝《睿士》雜誌，向來不愛過度修圖的他，隨著年齡漸長，增添歲月痕跡，多了幾條皺紋，蓄鬍展現沉穩風範，熟男魅力不減。該報導形容邁向50大關的男神深居簡出，「理想中的幸福不必奔著理想而去，過好普通人的生活，就已經足夠快樂。他只想當演員，而不習慣當明星，從不軋戲，只想專心把一件事情做好。狀態都是暫時的，無需給每一個階段去做註解。」





▲男神金城武認為自己是演員，而不是明星。（圖／《睿士ELLEMAN》微博）

其實，金城武2017年和古天樂、劉青雲演出麥浚龍的大型動作片《風林火山》，電影早就拍完，因為打造龐大場景，後期製作特效耗費金錢和時間，一直只聞樓梯響，不見何時見天日，這次金城武難得躍入觀眾眼簾，讓影迷紛紛奔相走告，等待電影儘快上映。



