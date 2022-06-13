AI加換水大腸鏡　輕鬆「挑」出大腸瘜肉

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大林慈濟醫院腸胃內科醫師唐家沛指出，在大腸鏡檢查中搭配AI技術，是希望協助發現一些扁平、較小，或是藏在皺摺旁、不易被發現的息肉，而此次患者兩顆息肉就剛好位於皺摺旁，在AI輔助系統下，可以很清楚地看到AI系統將其標示出來。
此外，一般傳統充氣大腸鏡檢查，若病人低渣飲食未作完全，並於前一天清腸狀況不理想，腸道中會有許多成形糞便、糞水和泡泡等，皆會影響息肉發現及判斷，因此在檢查時改用換水法，藉由在大腸鏡進入腸道時打水並抽出，將腸道洗淨，讓醫師能更清楚看到腸道內的情況，以利發現腸道中的息肉。
大幅降低假陽性率 偵測率達98%
唐家沛醫師指出，大腸鏡AI技術發展已兩年多，如今已優化至第8代，大幅降低假陽性率，不僅減少檢查過程干擾，更可使判斷更加準確。
AI輔助系統團隊研究發現，藉由換水大腸鏡在清洗過後的潔淨腸道中，可提供優於傳統充氣大腸鏡的偵測效果，使AI系統發揮準確的息肉偵測能力；透過換水大腸鏡搭配AI輔助，可提升近10%息肉發現率，有助於降低大腸癌發生，息肉偵測率已可達到98%。
提升判讀水準 期盼AI系統更完善
唐家沛醫師強調，AI輔助系統仍持續蒐集資料，也正發展判斷息肉類型的功能，如增生性息肉、腺瘤等，做為後續治療參考，希望達到與醫師判讀的相同水準，發揮完善輔助作用，早期發現病灶與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54071
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