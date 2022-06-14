孫春蘭視察北京疫源酒吧：動態清零為20大造氛圍

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她說，要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，落實中共中央、中國國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針，突出防控重點，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施。進一步提高流調、轉運、隔離、管控等各環節處置的質量和效率，盡快控制住疫情，「為中共20大勝利召開營造良好氛圍」。
孫春蘭提到，北京天堂超市酒吧群聚疫情正處於發展期，感染者活動範圍廣，增加了處置的複雜性。要進一步加強市級統籌，指揮體系扁平化，確實做到「刻不容緩、以快制快」。
她指出，針對疫情形勢發展變化，要及時動態調整相關防控措施，關鍵在「抓細抓實重點區域防控」，科學劃定和管控出現感染者的社區，徹底阻斷傳播途徑。
孫春蘭表示，要做到「應檢盡檢、應隔盡隔」，依靠社區網格化管理做好組織動員工作，「確保不漏一人」。要強化核酸檢測全流程監管，加強現場採樣的培訓指導和監督評估，確實提高核酸採樣和檢測品質。
她並說，要深入細緻做好流調溯源和排查，盡快理清傳播鏈條，鎖定疫情爆發源頭，及時堵住漏洞。並要加強重點場所防控，對人員密集、環境密閉的行業逐一評估風險隱患，「穩妥安全推動放開，恢復生產生活秩序」。（編輯：邱國強）1110613