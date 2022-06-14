達美樂「9吋披薩99元」賣翻！這口味最賺：比便當還便宜
達美樂今年3月限時推出外帶9吋小披薩99元，立刻打趴所有披薩店，引發民眾搶買。不過自3月過後，再也不曾出現過99元優惠，甚至連每周六例行性的外帶小披薩129元都取消，改推外帶小披薩買一送一，讓網友揚言「99回來才吃」。沒想到睽違3個月99元披薩強勢回歸，活動開跑首日就有門市賣到延遲出餐，高CP值獲網友推薦：「吃爆」、「比便當還便宜了」、「三餐都吃披薩啦」。
達美樂9吋小披薩原價是355元起，原先常態促銷是每周二、六外送買一送一，等於平均一個最低要178元。6月13日起一連7天快閃推出「小披薩99元起」，其中不需加價、只花99元就能買到的口味多達15種，比起3月那次快閃檔期還多了1種。
仔細比對兩次活動網頁，這次99元披薩取消了「厚切火腿雙果夏威夷」、「蜜桃燻雞」兩種口味。除了保留上一檔最熱賣的「經典四喜」，再放入近期新推出的四喜系列，包括「闔家歡四喜」、「海鮮戀人四喜」、「美式經典四喜」3款，一個披薩就能吃到4種口味。
此次外帶小披薩優惠合計有25款口味，其中99元有15款、139元有7款、179元有2款，以及219元有1款。加碼用半價25元還能升級額外起司，有人推薦「加倍起司好吃」、「加蠻多的」，但更多人反推多花25元加起司「很無感」、「很像加心酸的」。
品牌官網並未直接放上小披薩99元優惠，必須透過專屬連結才能進入活動頁面，不過業者昨（13）日一早便透過簡訊、官方LINE帳號及會員E-mail宣傳，加上門市現場也有大幅廣告，活動首日已有部份門市湧入大量訂單，導致餐期出餐不及、延遲30分鐘至1小時取餐，建議可盡早上網預定時段，提前在熱門用餐時間前30分鐘取餐。