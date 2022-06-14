▲ 中華汽車 X 林立青 Zinger Pick Up「友洗號」為街友找到工作機會

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量身打造 Zinger Pick Up「友洗號」 另提供三年十萬公里免費保養
創業要人幫、專業當靠山！為滿足「友洗號」工作特性、載重考量及上下貨各項需求，中華汽車將 Zinger Pick Up 搖身一變，打造成為專屬街友工作的「友洗號」，不僅車輛贊助，為長期協助「友洗號」進行洗地服務，中華汽車除邀請裕隆集團各品牌企業響應支持外，另額外提供三年十萬公里免費保養，讓車輛行駛更有保障。中華三菱擁有綿密的經銷據點，全台共有 123 間服務廠，透過雲端車輛維修履歷系統，讓「友洗號」可依工作出勤區域不同，於全台各地預約保養，並隨時掌握車輛維修狀態及進度，靈活調動車輛使用需求。
中華汽車用車子做好事、為在地創造工作機會
中華汽車以商用車起家，多年來透過商用車改裝不僅滿足各行各業的工作需求，更協助不少 NGO 組織以「社會創新」的商業模式帶來營收。藉由社工輔導轉介，「友洗社創」打造街友物業管理社會創新模式，培力弱勢，提供街友穩定的工作機會，以一己之力回饋社會；南迴協會行動餐車成功將大武鄉「捌個零社企」栽種的原民作物銷售出去，2019-2021 年餐車出勤次數達 580 次，為當地帶來 183 萬元營收；「噗噗共乘」則媒合偏鄉運輸需求，讓商用車成為偏鄉獨有的靈活小巴，不僅提供長者孩童接駁服務，「司機」職缺也讓當地居民能夠留在家鄉為鄰里服務。未來，中華汽車期望持續推動 ESG，逐步落實「用車子做好事、為在地創造工作機會」的共好藍圖。