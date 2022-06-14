長庚醫深夜紅燈迴轉被攔！員警暖心問「一句話」讓他淚崩

我是廣告 請繼續往下閱讀
林思偕搖下車窗，員警表示「根據我的觀察，先生你剛剛好像紅燈迴轉了。」林思偕則解釋說「噢，是嗎？我看到的時候還是黃燈呢。」另位警察則指出，「還有，你左邊車尾燈好像不亮。」林思偕無奈表示，兩個禮拜前就知道煞車燈壞了，但沒時間修。
員警接著開始核對證件並進行酒測，員警又問說「看你從那個停車場出來，應該是長庚醫院的員工吧？」林思偕秀出識別證，表示自己確實是長庚醫院的醫師，並感慨「今天狀況比較多，應該說每天都窮於應付，又不知道在忙什麼？胡為遑遑欲何之？剛剛才休息，年紀大了，可能用眼過度，視線有點模糊。」
這時員警仔細端詳了一會，接著關心問道「你的眼睛有點紅，是不是太累了？」接著兩位警察竊竊私語了一陣子，最後對林思偕說「下次開車要小心點。」隨即就離開了。林思偕這才想到自己還沒吃晚餐，轉進附近麥當勞的得來速點餐，坐在車上卻突然不禁「眼淚簌簌流下來」。
警察的關懷不僅讓林思偕醫師十分感動，也讓大批網友心有戚戚焉，紛紛在底下留言回覆說「辛苦的醫生，當然要體恤啊！辛苦的警察揪甘心啊！」、「意料之外的溫暖關心和不開單禮物，好感動」、「人間有愛」、「善心愛心的醫師遇到有寬容和能諒解的警察，台灣好風景的代表」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。