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富樂劣質快篩中國貨冒美製！檢方徹夜偵查　執行長遭聲押

▲大鑫資訊公司涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，檢調漏夜偵查後，今（14）晨將執行長黃南競聲押。（圖／翻攝畫面）
▲大鑫資訊公司涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，檢調漏夜偵查後，今（14）晨將執行長黃南競聲押。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 08:13:242022-06-14 08:42:15

台中與高雄市府使用美國富樂Flowflex快篩試劑，不料卻發生無法判讀的狀況，調查局追查後發現，進口商大鑫資訊公司涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，冒充富樂快篩試劑，粗估不法獲利高達1億多元。調查局昨（13）日兵分5路搜索，約談黃姓負責人等5人到案漏夜偵辦。而今晨最新調查結果，執行長黃南競遭聲押，負責人朱壽暉100萬元交保，另位李姓助理以10萬元交保，其餘2人則請回。

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檢調昨天前往大鑫資訊公司搜索，查扣不法所得1200萬元、黑心快篩試劑1400箱，總計超過45萬支試劑；經查，該公司共引進237萬劑，已有192萬劑流入市面，以每劑不法獲利約50元估算，該公司不法所得至少超過1億元。

據了解，大鑫公司今年5月10日獲衛福部食藥署核准輸入由美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，隨即取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案。

怎料，檢調接獲民眾檢舉，大鑫公司涉嫌未經核准進口販售中國製的黑心快篩試劑，大鑫公司疑似委託中國艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，先行運送至香港，再從香港以空運方式運送來台，並且將原產國為「USA」（美國），不到1個月就進口約237萬劑。

檢調認為，大鑫公司除涉產地虛偽標記外，品質也不良，涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪，搜索及約談釐清案情，加強監控不法業者輸入品質不良醫材問題，維護國人健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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