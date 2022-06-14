未戴安全帽與4警狹路相逢！高雄男竟全身而退 警揭真相
有網友在臉書社團「爆廢公社」貼文，分享了一段影片，畫面中可以看見一位男子乘坐在機車後座未戴安全帽，正好在同一個路口與4位停等紅燈的警察狹路相逢。男子眼見無處可逃，不斷回頭看警察似乎又心虛又心慌，但4位警察從頭到尾沒有任何表示，號誌轉成綠燈後就騎車離去，引發熱議。對此，三民二警分局也解釋了。
據了解，當時該位違規未戴安全帽的男子，騎坐在友人機車後座，行經三民區鼎金後路和鼎強街口，正好被後方4位在同路口等紅燈的警察逮個正著，男子多次回頭與警察四目相對，不過警察最終沒有任何作為便離開。而過程被後方民眾用手機拍下，並轉發至「爆廢公社」，貼文發布後1天時間便獲得將近萬位網友按讚。
傻眼的鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「敵不動，我不動」、「只要你不覺得尷尬，那尷尬的就是警察」、「假的，是我們眼睛業障重」。另外也有許多人揣摩該位男子當時的心情，「度秒如年，擁有強大的陰影面積」、「好煎熬喔」、「他一定很緊張」、「等這個紅燈，一分鐘感覺像一小時」。
員警沒有當場開單掀起討論，對此，三民二警分局表示，因為當時4位員警正在執行轄區專案勤務，急於返回所內領換裝備出勤，所以才沒有取締違規民眾，之後已根據影片內容，依道路交通處罰條例舉發。（編輯：倪浩軒）