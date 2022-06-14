下肢發黑恐截肢 「塗藥氣球導管」救七旬老翁

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新北市立土城醫院心臟內科蔡明龍醫師表示，下肢血管阻塞與我們熟悉的心肌梗塞類似，都是因為脂肪斑塊長期堆積後，血管內壁增厚造成血流空間變少，容易導致血管阻塞，產生缺血的情形。
依據世界衛生組織統計，全球每16秒有1人罹患血栓疾病、每37秒有1人因血栓死亡。血栓可能發生於靜脈或動脈，都要在短時間內快速處理，難以輕忽，否則可能日後易會有中風、心肌梗塞，甚至會有生命危險。
腳麻、足部冰冷、下肢無力、間歇性跛行、傷口難以癒合、腳趾末端變黑等皆為常見的下血管阻塞症狀。蔡明龍醫師說，下肢血管阻塞若未及時治療，皮膚將會缺血壞死，變成黑色，嚴重時甚至會併發感染而需要截肢治療。因此若有以上症狀，應盡早就醫治療，以免去截肢風險。截肢不僅會影響患者外觀，也會影響各項身體能力，數據顯示一年內死亡率高達34%，對病患跟家屬來說是很大的心理負擔。
下肢血管阻塞的發生與三高、抽菸、老化有關
蔡明龍醫師指出，下肢血管阻塞疾病大多與年紀、老化有關。大約40歲會開始隨著年齡增加而增加下肢血管阻塞疾病發生率。有長期吸菸習慣、高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病家族史等皆為動脈栓塞的好發族群。此外，和國外下肢血管阻塞發生率相比，台灣病患往往都到了末期，出現腳痛、發黑才進行就醫，延誤了治療黃金時間。
塗藥氣球導管治療 大幅降低血管再狹窄率
在藥物治療方面，蔡明龍醫師解釋，下肢血管阻塞初期和一般心血管疾病治療方式類似，建議病人服用抗血小板、抗凝血的藥物，降低阻塞風險，同時積極控制三高，預防阻塞發生。下肢血管阻塞末期患者，血管已嚴重阻塞，則可利用手術打通血管。手術可分成以下兩種:
- 外科繞道手術: 嫁接自體血管或人工血管繞道跨過狹窄阻塞部位
- 介入導管手術: 使用導管氣球撐開狹窄處，必要時放入金屬支架。導管治療是使用微創手術的方法，傷口只有一個小孔且恢復較快。
如何預防下肢血管阻塞疾病？
預防下肢血管疾病可以從日常生活做起，患有三高等慢性疾病患者，需正確服藥並定期回診。同時也要保持規律生活，避免太熱、太冷或溫差太大的情況，以免增加血管負擔。蔡明龍醫師也提醒下肢血管疾病者務必戒菸，這樣不僅可以延緩阻塞惡化，也能降低中風、心臟病的風險。下肢血管阻塞雖然不易察覺，但可以提早預防，民眾應時常檢視自身狀況，若有相關症狀應就醫進行檢查，才能及早發現及治療!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54110
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