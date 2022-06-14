COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

下肢發黑恐截肢 「塗藥氣球導管」救七旬老翁

下肢發黑恐截肢 「塗藥氣球導管」救七旬老翁
下肢發黑恐截肢 「塗藥氣球導管」救七旬老翁

健康醫療網

2022-06-14 10:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】「醫師！我的腳最近很麻，都不能走路。我以前每周都去騎車登山，現在只能每天在家。」70歲的李伯伯沮喪的跟醫師說。李伯伯有高血壓病史，這次因腳麻、無法行走而找上醫生，經檢查後發現下肢血管阻塞，大腿血液無法正常流動，造成腳麻、腳痛等症狀。幸好及時就醫檢查， 若是沒有及時加以正確診斷治療，有可能會導致組織壞死，面臨永久失雙足的悔恨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
腳麻、足部冰冷等症狀　未及時治療恐截肢

新北市立土城醫院心臟內科蔡明龍醫師表示，下肢血管阻塞與我們熟悉的心肌梗塞類似，都是因為脂肪斑塊長期堆積後，血管內壁增厚造成血流空間變少，容易導致血管阻塞，產生缺血的情形。

依據世界衛生組織統計，全球每16秒有1人罹患血栓疾病、每37秒有1人因血栓死亡。血栓可能發生於靜脈或動脈，都要在短時間內快速處理，難以輕忽，否則可能日後易會有中風、心肌梗塞，甚至會有生命危險。

腳麻、足部冰冷、下肢無力、間歇性跛行、傷口難以癒合、腳趾末端變黑等皆為常見的下血管阻塞症狀。蔡明龍醫師說，下肢血管阻塞若未及時治療，皮膚將會缺血壞死，變成黑色，嚴重時甚至會併發感染而需要截肢治療。因此若有以上症狀，應盡早就醫治療，以免去截肢風險。截肢不僅會影響患者外觀，也會影響各項身體能力，數據顯示一年內死亡率高達34%，對病患跟家屬來說是很大的心理負擔。

下肢血管阻塞的發生與三高、抽菸、老化有關

蔡明龍醫師指出，下肢血管阻塞疾病大多與年紀、老化有關。大約40歲會開始隨著年齡增加而增加下肢血管阻塞疾病發生率。有長期吸菸習慣、高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病家族史等皆為動脈栓塞的好發族群。此外，和國外下肢血管阻塞發生率相比，台灣病患往往都到了末期，出現腳痛、發黑才進行就醫，延誤了治療黃金時間。

塗藥氣球導管治療　大幅降低血管再狹窄率

在藥物治療方面，蔡明龍醫師解釋，下肢血管阻塞初期和一般心血管疾病治療方式類似，建議病人服用抗血小板、抗凝血的藥物，降低阻塞風險，同時積極控制三高，預防阻塞發生。下肢血管阻塞末期患者，血管已嚴重阻塞，則可利用手術打通血管。手術可分成以下兩種:

  1. 外科繞道手術: 嫁接自體血管或人工血管繞道跨過狹窄阻塞部位
  2. 介入導管手術: 使用導管氣球撐開狹窄處，必要時放入金屬支架。導管治療是使用微創手術的方法，傷口只有一個小孔且恢復較快。
蔡明龍醫師補充，外科繞道手術是較傳統的手術方式，現多以介入導管微創手術為主流。在做導管手術時，可使用塗藥氣球導管，釋放藥物進入血管壁，大幅減緩血管再次阻塞的時間，降低血管再狹窄的機率。蔡明龍醫師分析，塗藥氣球導管一年內再狹窄率約為10%，比起傳統氣球擴張術50-60%的血管再狹窄率來說，風險大幅下降許多，若病患經濟許可，塗藥氣球導管不妨是個好選擇。

如何預防下肢血管阻塞疾病？

預防下肢血管疾病可以從日常生活做起，患有三高等慢性疾病患者，需正確服藥並定期回診。同時也要保持規律生活，避免太熱、太冷或溫差太大的情況，以免增加血管負擔。蔡明龍醫師也提醒下肢血管疾病者務必戒菸，這樣不僅可以延緩阻塞惡化，也能降低中風、心臟病的風險。下肢血管阻塞雖然不易察覺，但可以提早預防，民眾應時常檢視自身狀況，若有相關症狀應就醫進行檢查，才能及早發現及治療!



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54110

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

掌上明珠矮胖晚發育，恐為透納氏症候群作祟！

沒完沒了！BA.4及BA.5蔓延　歐洲疾控中心示警：料成主流

加拿大總理杜魯道確診　5個月內第2次染疫

孫春蘭視察北京疫源酒吧：動態清零為20大造氛圍

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀