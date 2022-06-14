吳彥祖夜店救美！昔被醉漢敲破頭縫6針　網讚：人帥心善

近日中國河北省唐山爆發燒烤店毆人事件，流氓因搭訕不成竟糾眾圍毆，9人將1女打到不成人形，畫面曝光後引發全網痛罵，明星們群起發聲撻伐，網友也挖出男神吳彥祖昔日在夜店英雄救美，為拯救被酒客騷擾的女性，被對方用酒瓶砸頭縫了6針，大讚吳彥祖果然人帥心善！





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▲吳彥祖在美國長大，對保護女性意識鮮明。（圖／翻攝吳彥祖IG）

吳彥祖曾演出電影《千杯不醉》，描述酒促女郎和廚師的浪漫愛情故事，他2005年受訪坦言酒量不佳但酒品很好，喝醉就想回家睡覺；曾經在夜店遇到女性遇醉客騷擾，被毛手毛腳、企圖強吻，受害者不斷用眼神向他求救，吳彥祖禮貌性請醉漢停止騷擾，卻被對方拿酒瓶猛擊頭部，當場血流如注，擁有武術基礎的他，被迫反擊打斷對方鼻樑，順利救出受害者。





吳彥祖夜店遇襲，事後就醫縫了6針，額頭留下淺淺傷疤，怕媽媽知道擔心，一直不敢公開，直到多年後才說出此事。不僅於此，他2019年參觀東京車展，看到攝影者瘋狂拍攝穿著性感的模特兒，還拚命放大美女身體部位觀看細節，事後在IG發文批評此舉不尊重女性，純粹滿足自己的戀物癖，非常詭異。





▲吳彥祖2005年在夜店英雄救美，一直沒有告訴媽媽。（圖／翻攝吳彥祖IG）

吳彥祖昔日發聲保護女性的兩則舊聞被挖出，對比唐山毆人案，一堆男性圍觀見死不救，粉絲不禁感嘆「吳彥祖真的是絕世好男人」、「男人的天花板，又正義又勇敢又帥又專一」「阿祖你在我眼裡又帥了幾分」、「優質偶像，外表跟內心都一樣帥」。



