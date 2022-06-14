高苑科大透過仲介違法招生　教團：應裁罰校長及違法人員

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教育部經調查後於6月9日發函給高苑科大表示，教育部自106年5月起多次向學校宣導不得經由仲介招生，每學年度核定專班並均於核定函再次提醒；教育部自4月7日起陸續查證，並與菲律賓學生晤談，學生均表示由JS得知新南向專班招生資訊，並被告知報名洽詢PCU（Philippine Christian University，菲律賓基督教大學），後續由JS通知學生錄取，並由JS的William M. Famaran帶學生統一搭機來台就學，另JS也承認向菲籍學生收取仲介服務費，已損及學生權益。
教育部函文提到，高苑科大除了經由仲介辦理招生外，先前也查到學校人員引導新南向專班學生對外表示每週僅工讀20小時一案，實屬不當作為，均列計重大行政缺失，納入教育部獎補助扣減的重要參據；且高苑科大已被列為專案輔導學校，辦理境外學生輔導作業的改善情形也列入專輔學校解除列管的要件之一。
私校工會指出，范雲召開記者會時，菲籍生當時即透露是透過人力仲介JS來台就學，私校工會也接獲校內人士消息，指稱高苑科大國際產業專班菲籍生是透過William M. Famaran協助引入，而其所經營的招生臉書專頁顯示，招生手法疑似利用PCU（Philippine Christian University，菲律賓基督教大學）名義掩護仲介身分進行招生，但從William的個人臉書照片推測他是JS仲介公司的員工。
私校工會表示，雖然教育部三申五令一再宣導學校不得透過仲介招生，但上有政策、下有對策，所幸高苑科大菲籍生勇敢提出控訴，教育部亦積極調查，才讓此類透過白手套掩護仲介身分的招生手法首次曝光，否則外界很難識破學校亮眼招生成績背後的謊言。
私校工會認為，高苑科大違法透過仲介招生不是個案，教育部應更積極調查是否有其他學校用同樣手法招生，以杜絶歪風，William M. Famaran所設臉書專頁（目前該臉書專頁資科已刪除）亦透露，崑山科大疑似以相同手法並透過相同管道引進菲律賓生，崑山科大是否涉及透過仲介違法招生，建請教育部深入調查。
私校工會建議教育部，對於透過仲介違法招生的學校，除扣減獎補助款外，也應引用私校法第80條第1項第1款，裁罰校長及違反招生法規的相關主管及業務人員，此外，是否涉及人口販運或違反就業服務法，也應移送檢調單位偵辦，才能收警惕之效。