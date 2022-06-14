對抗壞天氣！「LG PuriCare AeroTower風革機」完美生活
近日台灣時晴時雨，不穩定的天氣，讓屋內空氣品質面臨嚴峻考驗，因此不少民眾家中的風扇、冷氣、空氣清淨機時常處於火力全開的狀態。但東一台，西一台的電器不僅讓空間變的更狹隘、不美觀，再加上家中可能出現的畸零死角，恐讓這些家電淪為獨立作業，傷了電費之餘，也無法有效建立居家空氣循環。而近來智慧家電興起，就是要為你我帶來更有效率的生活，其中LG更全新打造PuriCare™ AeroTower™風革機，結合空氣淨化與風扇雙重功能，提供全方位優質居家風格新提案！
許多傳統風扇雖然講求「俗擱大碗」，但帶來的風量往往過大或過小，只有集中送風的功能，吹久了真叫人頭發疼；另外，盛夏時節若沒有好的循環助冷，恐造成電費與效能的雙重耗損。而跨世代的LG PuriCare™ AeroTower™風革機身兼「空氣淨化」與「風扇」雙重功能，藉由「康達效應」將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送室內每個角落。提供單向、廣域、循環三種氣流模式，想要集中送風、廣域送風或加速室內循環，都可一機搞定；具備10段風力運轉模式、自動、Turbo以及睡眠模式，可依照個人喜好調整，有助體感如自然風一樣柔和清新。
一台好的風扇，體感上要達到全面舒適，除了風量要恰恰好，音量也是關鍵，有鑑於許多國人相當淺眠，LG PuriCare™ AeroTower™風革機搭配智慧變頻馬達，有著高效、穩定、省電、靜音等特色，可將運轉噪音降至 23 分貝，簡單打造安靜舒適的睡眠環境。
個人的裝束可以凸顯品味，而屋內空間擺設，也能看出一個人的美學講究。市面上許多你我熟悉的家電，像是風扇、空氣清淨機，逐漸蛻變為「電器不再只是家電，更是家中最搶眼的居家配件」。今（2022）年榮獲紅點國際設計大獎的LG PuriCare™ AeroTower™風革機便可見一斑。外觀上以時尚美學的塔型為靈感設計，圓柱形的流線型機身，無論擺在哪一個空間，都能簡單打造室內亮點。
LG PuriCare™ AeroTower™風革機能夠超越風扇，除了搭載最新軸承技術，採用 360° HEPA 13濾網，送出的空氣更是「篩選」過的，經 IBR 實驗室測試，能有效改善室內空氣品質。透過三階段過濾系統，第一層毛髮專用濾網先過濾大型顆粒及毛髮，再經由第二層 HEPA濾網過濾 99.97% 小至 0.3 微米的顆粒，第三層活性碳濾網可去除異味、粉塵和空氣中的化學物質。
此外，旗艦款(FS151PSF0)更結合LG UVnano™技術，透過紫外線LED燈，有效去除 99.9%附著於風扇上的細菌，讓防護再多層保障。LG PuriCare™ AeroTower™風革機全系列內建 WiFi 功能，透過LG 獨家ThinQ™ 手機應用程式，即時調控室內空氣品質，輕鬆實踐風革智能生活。