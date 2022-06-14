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台鐵6／29改點　提供10萬冊時刻表供旅客免費索取

▲台鐵6月29日改點、共464列次受影響，將提供10萬冊時刻表供旅客免費索取。（圖／NOWnews資料照）
▲台鐵6月29日改點、共464列次受影響，將提供10萬冊時刻表供旅客免費索取。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-14 11:18:17

隨著新車EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，台鐵局將於6月29日進行列車時刻調整。台鐵局今（14）日表示，因應改點將印製冊本式時刻表10萬本，於6月28日上午8點起，在台鐵局各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止，歡迎旅客多加利用。

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台鐵6月29日改點後，EMU3000型城際列車將替駛樹林—台東間普悠瑪4列次、台中—台東間自強號2列次，及台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8%。新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次，以及台中—台東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。

另外，潮州—花蓮間561次562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，以提升行車安全。高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，改善空氣品質。

台鐵局指出，本次共計調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次，相關列車車次、時刻，可參閱台鐵網站及各車站公告；冊本式時刻表將於6月28日供民眾免費索取。

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