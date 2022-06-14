吳淑珍染疫像風中殘燭！長期臥病者確診「3情況」快就醫
前第一夫人吳淑珍也確診，前總統陳水扁昨（13）日發文，指吳淑珍身體狀況極差，「就像風中殘竹」。長期臥病在床的病人一旦確診新冠肺炎，比起正常人更難抵抗病毒侵襲，居家照護該注意哪些事項？《NOWnews今日新聞》特別電訪新光醫院感染科主任黃建賢，建議照顧者要注意3大徵兆，包括體溫、呼吸狀況、病患意識等，如果發現發燒、呼吸會喘或缺氧、意識不清的情況，一定要馬上就醫治療。
黃建賢表示，「長期臥病在床者」若染疫，首先注意體溫是否發燒，一般感染發燒會逐漸燒退，但如果「體溫持續超過攝氏39度、48小時高燒不退」就要注意；或是燒退幾天又再度發燒，可能是體內還有其他病況要注意。另外，也要特注意病人呼吸情況，如果有較喘、較費力的情形，甚至是嘴唇變紫，可能就是缺氧的徵兆，都建議要盡快就醫。
如果長期臥病在床的病患是不方便講話與無法表達的對象，黃建賢更提醒，確診後要多注意病患意識，是否有不明昏迷或昏睡的情況，如果發現也要盡速尋求醫療協助。
黃建賢也建議，病毒感染後比較容易流失蛋白質，尤其發燒或生病過後，通常建議補充蛋白質和注意營養均衡，幫助維持身體正常機能。若是染疫者吃了新冠藥物，如清冠一號導致腹瀉，建議不要再另外吞服容易引起腹瀉的藥物，避免情況更為嚴重，腹瀉後可適度補充電解質幫助緩解。
※【NOWnews 今日新聞
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