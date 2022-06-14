名家論壇》盧燕俐／明星基金經理人跳槽，該贖回嗎？

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難道，績效不佳，全都是換了經理人的緣故？必需中肯的說，才短短三個月，就把兩者之間畫上等號，有失公允！三個月並不能看出經理人的操盤風格，也遑論「能否長期創造超額利潤」，至少得把時間拉長至半年以上，再來進行評比，會更有意義。
況且，這兩檔「國民基金」，有個共同特色，就是過去由同一位經理人負責，導致前十大持股重疊性頗高，根據4月份月報，高達7檔股票重疊，半導體類股占基金規模過半，由於近期半導體股成了殺盤重心，連帶拖累整體績效。
因此，與其說，是兩位新任經理人操盤成績不夠好，不如說，是選股側重半導體族群，一旦未來半導體有機會跌深反彈，這兩檔基金的淨值也會跟著彈升。
話說回來，近年明星經理人的光環已在式微，投信公司講究的是團體作戰能力，透過旗下的投研團隊搶先布局，加上後端的行銷廣宣，只要能端出好成績，就能獲得投資人青睞。
以去年基金界的大黑馬來說，無疑是新光投信。旗下的新光創新科技，2021年締造了87.8％的驚人報酬，有投資人說，「是因為2019年7月，更換了經理人，由吳文同接棒，績效才會逆轉勝！」
此話也只說對了一半，因為新光旗下的另外三檔台股基金，包括：新光台灣富貴、新光大三通與新光店頭，去年也都分別繳出了60％~70％的超高報酬，可見，團隊作戰的成果，比打造單人的明星經理人更為重要。
時值美國CPI飆高，衝到8.6％，市場預期聯準會將祭出鐵腕，不排除一次升息3碼，美股與台股仍有下修壓力，此刻操作台股基金，更需有心理準備，科技股賣壓持續沉重，重壓科技的台股基金，淨值跳水時，定期定額者，不必過於擔心與害怕，反倒逢回可找單筆加碼機會。
單筆持有者，高點沒賣出，現在停利停損也還不遲，在美股還沒止穩之前，台股難免受到波及，假設未來大盤萬五守不住，指數仍有下探空間。先出一趟靜觀其變，再等更便宜的進場點，也是可行方法。
現階段最重要的操作策略，就是做好資金控管，設法度過行情的大震盪期！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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