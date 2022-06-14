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名家論壇》盧燕俐／明星基金經理人跳槽，該贖回嗎？

▲自從明星經理人離職後，台股基金績效也跟著下滑。（圖／NOWnews資料照）
▲自從明星經理人離職後，台股基金績效也跟著下滑。（圖／NOWnews資料照）

文/盧燕俐

2022-06-14 12:01:56

最近台股大回檔，台股基金績效普遍不佳，幾位讀者不約而同問了同樣的問題，「手上的台股基金長期績效突出，但自從明星經理人離職，績效也跟著往下掉，所以，是否該贖回，另謀好標的？」

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這位引起投資大眾焦慮的經理人，正是先前同時操作「國民基金」安聯台灣智慧與安聯台灣科技的廖哲宏。他在今年三月中離職，新接手的經理人，想必壓力不小，因為從3月18日到6月13日這段期間，安聯台灣科技的績效是-11.3％，安聯台灣智慧則是-10.69％，都比同期大盤的-5.66％，略為遜色。

難道，績效不佳，全都是換了經理人的緣故？必需中肯的說，才短短三個月，就把兩者之間畫上等號，有失公允！三個月並不能看出經理人的操盤風格，也遑論「能否長期創造超額利潤」，至少得把時間拉長至半年以上，再來進行評比，會更有意義。

況且，這兩檔「國民基金」，有個共同特色，就是過去由同一位經理人負責，導致前十大持股重疊性頗高，根據4月份月報，高達7檔股票重疊，半導體類股占基金規模過半，由於近期半導體股成了殺盤重心，連帶拖累整體績效。

因此，與其說，是兩位新任經理人操盤成績不夠好，不如說，是選股側重半導體族群，一旦未來半導體有機會跌深反彈，這兩檔基金的淨值也會跟著彈升。

話說回來，近年明星經理人的光環已在式微，投信公司講究的是團體作戰能力，透過旗下的投研團隊搶先布局，加上後端的行銷廣宣，只要能端出好成績，就能獲得投資人青睞。

以去年基金界的大黑馬來說，無疑是新光投信。旗下的新光創新科技，2021年締造了87.8％的驚人報酬，有投資人說，「是因為2019年7月，更換了經理人，由吳文同接棒，績效才會逆轉勝！」

此話也只說對了一半，因為新光旗下的另外三檔台股基金，包括：新光台灣富貴、新光大三通與新光店頭，去年也都分別繳出了60％~70％的超高報酬，可見，團隊作戰的成果，比打造單人的明星經理人更為重要。

時值美國CPI飆高，衝到8.6％，市場預期聯準會將祭出鐵腕，不排除一次升息3碼，美股與台股仍有下修壓力，此刻操作台股基金，更需有心理準備，科技股賣壓持續沉重，重壓科技的台股基金，淨值跳水時，定期定額者，不必過於擔心與害怕，反倒逢回可找單筆加碼機會。

單筆持有者，高點沒賣出，現在停利停損也還不遲，在美股還沒止穩之前，台股難免受到波及，假設未來大盤萬五守不住，指數仍有下探空間。先出一趟靜觀其變，再等更便宜的進場點，也是可行方法。

現階段最重要的操作策略，就是做好資金控管，設法度過行情的大震盪期！


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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